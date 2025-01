25 años… y los que quedan en defensa de España y la libertad

Me toca el honor de describir el motivo y objetivo de Libertad Digital en su 25 aniversario. Y, pese a no ser yo, ni de lejos, el más antiguo en este gran proyecto, sí digo con todo orgullo que me encuentro en una casa y una empresa a muy largo plazo con cuya meta coincido por completo. Es más, que me encuentro en una casa cuya misión se reafirma cada minuto. Porque nuestro objetivo se resume en dos maravillosas palabras: España y libertad. Y cuanto más atacadas estén ambas palabras, más necesario será el grupo Libertad Digital.

En nuestro 25 aniversario, por desgracia, sólo podemos concluir que las grandes obras democráticas españolas —la Transición y la Constitución de 1978— se encuentran bajo una profunda y grave amenaza; que nuestra nación se encuentra en el punto de mira de quienes quieren destruir España y de quienes nunca han querido defenderla; y que nuestra misma democracia se encuentra en la diana de quienes nunca han creído en otra cosa que en la erradicación de la libertad, la aniquilación de la propiedad privada y el paso a una dictadura, a veces silenciosa y a veces ruidosa, pero siempre enemiga de la más preciada de las características propias del ser humano: su libertad.

Y porque esa amenaza exige de un compromiso serio e inquebrantable en la defensa de España y de la libertad es por lo que existe el grupo Libertad Digital —periódico, radio, vídeo y todo lo que tenga que venir—. Porque mientras ambos conceptos se encuentren en peligro, este grupo y todos los profesionales que en el trabajemos estaremos al frente de una defensa sin matices. Una defensa que no es otra que la de la propia dignidad humana.

Esa es la grandeza de nuestro proyecto. Y la grandeza de nuestra empresa.