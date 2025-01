Ganar títulos en España y en Europa es una prueba de resistencia durísima. A veces incluso con palos en las ruedas que te ponen otros y que cuando denuncias vienen desde 1000 sitios a llamarte "lloron". Esa dureza hace que ni siquiera con 15 victorias consecutivas o como en en 2021 con ventajas de 10 o 12 puntos logres escaparte de Real Madrid y Barcelona. Por todo ello o el Atlético tira de paciencia para no desesperarse en esta maratón o no tendrá ninguna opción de tocar metal a final de año. Como se diría en mi pueblo, pues no te queda nada que aguantar, Atlético.

Tras perder en Butarque, al menos desde mi punto de vista, tranquilidad máxima. Enfado evidente, por supuesto, pero calma. El Atlético tuvo el partido en sus manos y al no tener gol no ganó. Punto. Tuvo ocasiones de sobra para vencer, sin embargo, el sábado no tocaba ni por activa ni por pasiva que la pelota entrase en el marco pepinero. Hay días que no te sale nada y fue así en Leganés. Porque si analizas el choque hubo actitud y se generó peligro de sobra para ganar. No tuve yo una ocasión de milagro a tenor de los visto en los primeros 45 minutos con postes y remates claros. No veo problema en caer así. Sí lo veo en llamar de nuevo al apocalipsis por una simple derrota inmerecida tras 15 victorias consecutivas.

Este Atlético no salió a especular a Leganés. No salió a verlas venir. Nadie acabó el partido diciendo que se tiró la primera parte o que se relajaron perdiendo más tiempo en especular que en atacar. El Atlético tuvo un gran fútbol en la primera parte y el problema llegó en la segunda cuando el gol de Leganés puso patas arriba el encuentro. Esa es mi visión y me consta que es la misma que tienen en el vestuario. Ojo, esa reflexión no hace que no duela una derrota así. Claro que duele. Si mereces ganar nadie se conforma con jugar para ello y quedarse sin puntos, pero repito: paciencia, Atlético, paciencia.

Leganés ha dejado claro de nuevo lo caprichoso que es el fútbol. Cara y cruz. Igual que hay días que juegas mal y ganas, otros mereces ganar fácil y pierdes. No entender eso es no estar preparado para ser campeón y el Atlético, por suerte, tiene a un entrenador que ya se ha visto en estas lides muchas veces. De primeras recuerdo en la Liga de 2014 derrotas muy duras ante Osasuna y Almería. Jugando además mucho peor que en Leganés. El Atlético se sobrepuso y fue campeón. En 2021 hubo piedras por el camino en la segunda vuelta empezando por un empate ante el Celta en casa en los últimos minutos. El Atlético se sobrepuso y fue campeón. Por lo tanto, calma y Leverkusen, nada más.

Eso sí, no quiero pasar por alto un nombre propio del otro día. Otro ejemplo más del pupismo que hay que alejar del Metropolitano. Si con 15 victorias consecutivas en las que Antoine Griezmann fue un jugador destacado pierdes un partido de manera inmerecidad y aparecen los de siempre a anunciar el apocalipsis y a machacar a su jugador... hay un problema, señoras y señores. Suyo, faltaría más, no del 90% de la afición del Atlético que no entra en histerias cada vez que no salen las cosas. Alejaos de esta gente. Lo digo siempre. Alejaos rápidamente. Poned tierra de por medio. 50 Metropolitanos de distancia. Mascarilla incluso, si lo veis necesario. Porque son los primeros en ir a Neptuno, sin embargo, son capaces de darte el año a base de pupismo ilustrado. De verdad, alejaos. Seréis más felices y lo más importante, sumaréis más a los éxitos del equipo. Si por decir esto me llaman "reparte carnets" que me lo llamen, pero eso no cambia que hay seguidores que exigen y suman y otros que solo restan. Alejaos de los segundos.

Por cierto, no quiero que se me pasen las palabras este fin de semana tanto de Borja Jiménez llamando "llorón" a Simeone como las de Dani Ceballos. En primer lugar, no me sorprenden las palabras del técnico del Leganés. Pidió perdón, seguramente porque vio que era penalti, pero ese dardo al Cholo que te podría firmar cualquier aficionado del Real Madrid en el Bernabéu es cuanto menos curioso. Solo una reflexión dejo por aquí. Creo que el Atlético no ha estado nunca inmerso en un partido en el que le favoreciesen y eso mandase a Segunda al Leganés. Revisen los últimos años para ver lo que pasó. El problema de este país es que alguien grita y otros, miedo mediante, van contra el que grita y no contra el que les hace daño de verdad Así nos va a todos y espero sinceramente que el Leganés no sufra de nuevo lo que sufrió en uno de sus últimos descensos.

Respecto a Dani Ceballos... hay que ganarse el cariño de la afición. Los hay que lo hacen en el terreno de juego y los hay que cuando sacan la cabeza cada muchos meses tiran un discurso para la galería. Ceballos habló de no superar el pasado, sin embargo, si revisas su pasado, me pregunto qué no superó entonces en su adolescencia Ceballos para poner tuits en su día pidiendo la vuelta de Franco, que una bomba matase a seguidores de Barcelona y Athletic en una final de Copa o insultos machistas y garrulos que dedicó gratuitamente. Por cierto... ¿Sabían que Ceballos era del Atlético? Lo puso él mismo en su Twitter. ¿No superó la democracia? ¿No superó su machismo? ¿No superó no jugar en su equipo? Me gustaría que ya que habla del pasado que explique qué no superó él para poner semejantes barbaridades. "Solo tenía 15 años", le defienden algunos. Consejo: si tenéis hijos educadlos para que con 15 años no digan semejantes tonterías. Ahora sí: Leverkusen.