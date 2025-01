El esperpento español y EEUU

Un indocumentado político español, Pedro Sánchez, no para de dar discursos de Ciencia Política por España y Europa, por Madrid y por Davos, por aquí y por allá, en cualquier sitio, salvo donde se congreguen ciudadanos de a pie, gente de la calle, como los que quisieron charlar con él en la riada de Valencia. Ese mismo personaje está al frente de una de las dictaduras más sutiles, si es que puede hablarse de sutileza en regímenes políticos como el español, y retorcidas del mundo. No es clásica ni barroca la dictadura española. Es, simplemente, cutre. Lo propio de una sociedad cuyas elites viven acobardadas al amparo de la olla del Estado. Este hombre que rige un país, una república coronada, cuasi tercermundista, donde no pueden estudiar los españoles en español y pagan sus impuestos para que desaparezca la Nación, compatibiliza con extraordinaria facundia y absoluta carencia de humildad los dos oficios: perora sobre política internacional con el guión de los globalistas y comunistas y ejerce su oficio de tirano con delectación, no para de hablar de moralidad y protege la corrupción política, económica y, sobre todo, la basada en la manipulación de las palabras (miente en la misma frase dos veces).

Pedro Sánchez quizá sea, desde la perspectiva política, el personaje más patético, ridículo y abyecto que ha dado España a Europa. Incluso son cientos los analistas de política internacional, en el mundo entero, que creen que es uno de los representantes más egregios que tiene en la Unión Europea el presidente de la criminal dictadura venezolana, Nicolás Maduro. Pues bien, y ahora viene lo bueno, Sánchez es el personaje que liderará, según afirma él mismo y sus protectores en Davos, la lucha contra alguien que jamás dará un discurso de Ciencia Política: Donald Trump. Sánchez contra Trump. Un dignatario político que han puesto ahí, y no precisamente de un modo milagroso, las fuerzas sociales de la historia, el movimiento político, social y cultural más importante de las dos últimas décadas, bajo el lema "vuelta al sentido común", tendrá como máximo rival mundial a Sánchez. La realidad contra la ideología.

¡Qué suena a cachondeo! Sin duda. Pues eso es hoy el mundo político de la UE, un cachondeo. Nada. El sentido común empieza a mandar y en España crece el esperpento, lo ridículo y lo cutre, incluso después de la toma de posesión de Trump, la gente del PP y el PSOE, acompañados de toda la patulea ideológica de la prensa de papel, siguen coincidiendo en estigmatizar a Trump. ¡Imbéciles! No se han enterado que Trump no es el inicio de algo nuevo, sino la cristalización, el inmenso efecto, de una extraordinaria corriente de opinión pública política muy desarrollada en términos intelectuales que renueva, recrea y, a veces, reinventa los fundamentos nacionales del liberalismo clásico, o sea de la genuina democracia. No pregunten, por favor, si eso llegará a Europa, cuando ya está operando hace tiempo.

Les resumo, por favor, lo que está pasando. La dictadura de la élite política, en realidad, de la burocracia de la UE está a punto de morir. La puñetera globalización "ética", cultural y económica, o sea, la imposición de una identidad mundial, la negación de las culturas particulares y de las tradiciones locales, religiosas o de otro tipo, en fin, quienes decretaron la muerte de las Naciones, están feneciendo. Al tiempo.