Para mensaje filtrado, el que tengo aquí...

No lo pueden evitar. Es superior a sus fuerzas. Como el escorpión de la fábula, está en su naturaleza. Es detectar las nalgas de un poderoso y necesitan depositar ósculos sobre ellas con una fruición digna de los usuarios del hotel por horas de Sabiniano Gómez. Javier Ruiz y Silvia Intxaurrondo, el Comando Prado del Rey del Equipo de Opinión Sincronizada, tardaron aproximadamente seis décimas de segundo en decidir que los Whatsapps entre el presidente y su ex número dos que se han hecho públicos esta semana a) carecen de cualquier tipo de relevancia y b) sólo podían haber sido filtrados por los malos de la película. O sea los jueces y la UCO, que desde que le están haciendo al entorno de Sánchez lo que Elliot Ness le hizo a Al Capone se han convertido en enemigos del pueblo.

Los mensajes, claro, los había enviado a la prensa el propio Ábalos, como cualquier persona con un coeficiente intelectual más alto que la temperatura del cajón de las verduras de la nevera había deducido en los primeros treinta segundos del affaire. Las disculpas de los opinadores a sueldo se esperan para la próxima glaciación, o para cuando Tezanos se convierta en un respetado profesional, lo que suceda antes. Del contenido de los mensajes, en realidad, no hay mucho que decir. Pedro Sánchez dice que Iglesias es un maltratador y que detesta a Page y a Lambán, que es como decir que el agua moja y constatar que la hierba crece hacia arriba.

En España el periodismo de investigación no existe, es periodismo de filtración, y no hace falta haber trabajado en una redacción para saberlo. Cuando el exjuez prevaricador Baltasar Garzón empezó a instruir el caso de los papeles de Bárcenas se filtraban cosas cada quince minutos. Se filtró el vídeo de Cifuentes robando dos cremas de veinte euros en el Eroski y un empleado de Telefónica acabó con una condena de cárcel por filtrarle al PSOE las llamadas de los dos diputados díscolos de Madrid que dejaron a Rafael Simancas, fracaso alopécico, sin la presidencia de la Comunidad. El fiscal general del Estado está al borde de sentarse en el banquillo por la revelación de una tentativa negociadora del abogado de un particular, y en todos estos casos, sin excepción, la izquierda se preocupó del contenido, no del continente. "Defraudador confeso", llamaban los presuntos periodistas de TVE al novio de Díaz Ayuso. Se saben impunes, protegidos por un poder al que rinden pleitesía, pero también creía Irene Montero que podía llamar maltratador a quien quisiera y al final le tocó pagar unas pocas cenas.

"Puede haber puñalada sin lisonja, pero pocas veces hay lisonja sin puñalada". No voy a negar sentir cierta admiración. Ábalos es un personaje de película. Torrente 6, ahora con lecturitas. Puestos a citar a Quevedo, podría haber tirado del Desengaño de las mujeres. "Puto es el hombre que de putas fía / y puto el que sus gustos apetece / puto es el estipendio que se ofrece / en pago de su puta compañía". Ábalos lo mismo te recita a Quevedo en un Whatsapp que se lleva literales camiones de prostitutas a destrozar habitaciones por los Paradores de España, como Billy Idol en la suite del hotel Oriental de Bangkok. Sexo, drogas y Rock&Roll. En la España del sanchismo crepuscular la trilogía más lucrativa es Putas, Coca, PSOE. Sólo Dios sabe los secretos que esconde la memoria del móvil de Ábalos. Eso sí que sería una buena filtración. Me veo a Youporn construyendo nuevos data centers para alojar tal cantidad de archivos. En un par de meses se cumplirán treinta años de la publicación de las fotos de Luis Roldán en una orgía en Mallorca, tirándose a una ballena hinchable. De casta le viene al galgo, y de putero le viene al socialista.