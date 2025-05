Ayer los jueces, hoy la Guardia Civil, mañana nuestra democracia

La redacción de El Plural tiene su sede en la checa de Ferraz. Sale más económico y se evitan muchos desplazamientos para consultar con la ejecutiva del partido. Escribe Wenceslao Fernández Flórez en su autobiografía El terror rojo, publicada por primera y única vez en 1938 en portugués y rescatada por Ediciones 98, que "ser citado en esos periódicos equivalía a una sentencia de muerte. ¿Vive aún Fulano? —preguntaban—. Y el cuerpo exánime de Fulano aparecía al día siguiente en cualquier lugar de las afueras". No llega a tanto —por ahora— la vileza de los discípulos de Angélica Rubio, anterior directora y consejera hoy de RTVE por el PSOE. Solo te señalan.

José María Garrido Poyatos perpetra en El Plural en calidad de director. Además es el consejero delegado de Corporate Communicators SL —editora del digital— y administrador único de Canaima Meeting Center SL —una sociedad que seguro que no utiliza para defraudar a Hacienda—. Hasta hace nada era el secretario de Organización de la agrupación socialista de San Sebastián de los Reyes. Ahora emponzoña a jornada completa. La última insidia ha tenido como destinataria la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Les voy a explicar cómo funciona esta gente. No están solos. El pasado domingo 18 de mayo Garrido Poyatos, director de El Plural firmaba la siguiente noticia: "Las evidencias que demostrarían la existencia de una ‘UCO patriótica’". A ver, si yo le pregunto a usted, lector de Libertad Digital, quién puede estar detrás de esa operación contra Sánchez… así, a bote pronto ¿en quién piensa? Efectivamente, la malvada universal: "El fichaje de Ayuso de un Guardia Civil agrava el temor a la existencia de una ‘UCO patriótica’ contra Pedro Sánchez". Para entenderlo, según nos dicen en El Plural, es necesario viajar unos años en el tiempo: "el 31 de octubre de 2023 el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso nombraba a este agente como persona titular de la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud". Por decisiones así la presidenta de la Comunidad de Madrid es imbatible. Es clarividente. Tiene poderes luciferinos. Ve el futuro. Hace dos años ya sabía que Koldo, Ábalos y Cerdán —este todavía presuntamente— iban p’lante. Contrató a un guardia para organizar la conspiración contra el presidente. De no creer.

No nos despistemos. El 18 de mayo El Plural publica el bulo. Al día siguiente, Garrido Poyatos acude a la tertulia del programa Mañaneros de RTVE. Aquí, el presentador Javier Ruiz le preguntó sobre esa exclusiva. "Son los propios agentes de la Guardia Civil los que están denunciando ‘cuidado aquí se está ocultando información para intentar hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez’", afirmó Garrido. "¿Eso lo denuncian agentes de la UCO?", oliscó Javier Ruiz. "Agentes de la Guardia Civil", responde el director de El Plural.

Día 18: lo suelta El Plural; día 19: RTVE lo difunde. Tercer acto: miércoles 21 de mayo, Congreso de los Diputados. Óscar Matute (Bildu) y Marta Madrenas (Junts) interrogan y presionan al ministro del Interior: "Marlaska se ve forzado a defenderse ante la sospecha de una ‘UCO patriótica’ que agitan los aliados del Gobierno". Por último, El Plural recoge lo sucedido en el Congreso y cierra el círculo: "Las filtraciones de la ‘UCO patriótica’ a la prensa llegan al Congreso". Una manipulación de manual. Ni Putin lo hace mejor.

Este ataque a la Guardia Civil desde medios gubernamentales no es nuevo, pero sí tiene elementos que lo hacen más preocupante. En mayo de 2020, El País encabezó las acusaciones contra la Benemérita por "usar medias verdades y especulaciones" en el informe contra la decisión de autorizar manifestaciones el 8 de marzo. Sirvió de cobertura mediática para el cese del coronel Pérez de los Cobos. Hoy la amenaza va más allá. Un paso cualitativo y no solo porque se utiliza un medio público como es RTVE. El Gobierno crea un nuevo enemigo: guardias civiles que buscan "hacer caer al gobierno" pagados por Ayuso. Por la derecha. Inventan un complot de golpistas que se une al de los jueces. Cuanto más acorralado por la Justicia se sienta Sánchez, más peligrará nuestra democracia. Es una afirmación, no una conjetura.

"Yo lo que creo es que en un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la Ley", contestó el coronel Diego Pérez de los Cobos a la pregunta de uno de los abogados de los golpistas. La UCO obedece al juez que instruye la causa. Llamar a los guardias civiles "patriotas", con propósito de ofensa, seguro que les provoca un subidón de orgullo. No es de esos fieles cumplidores de la Ley de quien deben cuidarse los ciudadanos, ni temer por nuestra democracia. Todo lo contrario. Quizá sí de los beneméritos agradaores, de los turiferarios. Que haberlos haylos.