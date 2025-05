El hub de Defensa de Aragón se consolida

La segunda edición de Liberdefensa celebrada en el impresionante marco del salón de la Corona del Palacio Pignatelli sirvió para constatar la fortaleza de la que ya goza la iniciativa del gobierno de Aragón del hub industrial y tecnológico de defensa. Más de setenta empresas y doscientas personas asistieron al evento, mostrándose la capacidad de convocatoria del gobierno regional y de este medio.

Más de sesenta empresas están ya adheridas, y visto el interés de otras muchas, pronto se alcanzará el centenar, a las que se va a acompañar en su proceso de cualificación de calidad, de registro en la Dirección General de Armamento y Material y en general en todos aquellos requerimientos de un sector tan exigente. A día de hoy ya se han firmado numerosos acuerdos de colaboración entre grandes empresas y este tejido industrial, lo que es prueba de su necesidad y oportunidad.

El tejido de las PMES es crítico para la industria de defensa, y las capacidades de que disponen las empresas ya adheridas nos asombran por su innovación y entusiasmo. Este mismo sentimiento fue manifestado por el presidente Azcón, a quien no le tiembla el pulso de la mano derecha a pesar de llevarla vendada y que hizo un llamamiento a instituciones y empresas de sumarse a esta iniciativa en la que nadie puede perder y todos ganan. La defensa es seguridad y su industria es bienestar, desarrollo económico e innovación, no hay razón para no ser entusiasta de esta iniciativa.

Pero el hub no solo se nutre de pequeñas empresas, son ya varias del top ten de la industria de defensa española que ya están trabajando para incorporarse a este hub llevando a Aragón proyectos, tecnologías y nuevas instalaciones, posicionándola en un lugar que destacará en los próximos años. La defensa es una necesidad de la sociedad española, no es una opción la alternativa, y la industria es fundamental para dotar de credibilidad a nuestra capacidad disuasoria frente a las numerosas amenazas que padecemos.

La administración regional se ha organizado para acelerar los procesos administrativos para que las empresas tengan un fast track regional, también diversos fondos regionales se dirigirán a esta iniciativa. En esta Europa federal y en la España autonómica, las Comunidades autónomas son claves en este desarrollo de capacidades. Por eso la propia Comisión ha asignado a los fondos FEDER un papel primordial en esta primera fase del programa de rearme y de adquisición de tecnologías. Diversos fondos privados también están interesados en cofinanciar proyectos en la región siguiendo el llamamiento de la Comisión Europea a la inversión privada acompañando a la pública.

España tiene un gran reto por delante, dar el salto que desde las época de los Tercios nunca dio en su defensa. No solo va a invertir en los próximos cinco años más que en los veinticinco años anteriores con todos sus Programas Especiales, sino que además va a hacerlo con un mayor grado de soberanía y en estas circunstancias no es tarea fácil.

Incrementar la soberanía no es producir en España lo que importamos, nunca tendremos el tiempo, ni la capacidad ni sobre todo la racionalidad económica para hacerlo si apenas vamos a llegar al 2% del PIB.. En la actualidad y con todo el impulso inversor de estos últimos treinta años, nuestro grado de nacionalización en los sistemas embarcados en plataformas aéreas y navales es del 50% y en el terrestre se incrementa hasta el 75%. Pero si analizamos las prioridades de los próximos años como misiles, sistemas de inteligencia, sensores, sistemas C4ISR, el grado de dependencia exterior es mucho más alto. Es decir, si abordamos este ingente plan de inversión sin detenernos a analizar esta realidad, le vamos a hacer un gran favor a la industria internacional. Pensemos que del total de las ventas de la industria, las importaciones suponen un 40%, que son básicamente equipos de alta tecnología. Un incremento significativo de las inversiones de forma acelerada hará que este porcentaje aumente de forma exponencial.

Una iniciativa europea no puede desarrollarse al margen de la directivas de compras europeas. La financiación de programas con créditos no es una causa de exclusión del artículo 346. Se trata de circunstancias muy tasadas como en el caso de Tess y el VCR con una fase de demonstradores tecnológicos y un consorcio industrial ad hoc. Si queremos defender Europa, debemos ser muy exigentes en la transparencia, en la concurrencia y en evitar que todo el ruido que existe en el país afecte a la necesaria gestión eficiente.

Pero además en la búsqueda de la soberanía europea, debemos evitar caer en soluciones que incorporen soluciones o equipos ITAR que erosionen la autonomía de Europa en estos momentos especialmente. La Comisión Europea debería analizar con detalle y autorizar en qué casos extremos debería acudirse a productos o tecnologías no comunitarias que puedan condicionar el uso de los sistemas en un eventual conflicto.

Sin control del grado de nacionalización, con una política de contratación al margen de la política de compras de la Unión Europea en la que las empresas participadas por el estado acumulan el 80% de las ventas al ministerio de defensa y en el entorno en el que vivimos, se hace esencial un control del Parlamento de la gestión de estos fondos. Pensemos que nunca en la historia un sector industrial vio quintuplicada su demanda en menos de tres años, y ya vemos que las capacidades son todavía limitadas, así que la urgencia no debe estar reñida con el control exhaustivo de los programas.

El hub tecnológico de Aragón precisamente busca en este entorno dar soluciones nacionales, y atraer a empresas extranjeras, tanto, aquellas europeas que quieran beneficiarse del plan de rearme de España trayendo su tecnología y su capacidad industrial, como las extracomunitarias que quieran tener su centro de operaciones de Europa en España y que deberán nacionalizar su tecnología y su fabricación dentro de nuestras fronteras para ser elegibles. Varias empresas de Asia y del Este de Europa ya están trabajando en esta línea para instalarse en España, incrementando la competencia y las capacidades en Europa a través de esta iniciativa.

Una parte esencial de esta iniciativa no solo es industrial. Europa necesita desarrollar a pasos agigantados una Defensa al margen de la OTAN, y para ello es perentorio formar a toda la cadena de la Defensa, desde la nueva estrategia, a la táctica, a la organización, a la operación, al mantenimiento en tesis europeas. Hoy en día, la simulación y la IA son herramientas que pueden acelerar este proceso. Aragón dispone del mejor y más amplio campo de maniobras de Europa y de unas comunicaciones que la hacen fácilmente accesible. En la actualidad, la simulación virtual se combina con la realidad de manera que la aspiración es que San Gregorio sea el epicentro de un gran centro de simulación de dirección y operación militar europea, conectándose con todos los simuladores y centros nacionales, y permitiendo una evaluación en tiempo real de las capacidades a través de gemelos digitales. Esta gran iniciativa europea constituye sin duda el principal objetivo tecnológico para que España adopte un papel protagonista en la construcción de esta defensa europea, incorporando las más innovadoras tecnologías y con unas implicaciones industriales muy significativas y Aragón presentará esta iniciativa en los próximos meses.

Aragón continúa avanzando con esta iniciativa que no es excluyente y que requiere de un gran concurso nacional institucional e industrial. Una vez consolidada la iniciativa, las oportunidades empiezan a ser realidad y pronto se verán resultados muy significativos, casi disruptivos, diría yo.