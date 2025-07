Si usted hace una búsqueda en Google con el texto: "Hamás dispara contra palestinos ayuda humanitaria", todos los resultados que devuelve el buscador son de este tipo: "Israel ordena a sus soldados en Gaza disparar contra palestinos desarmados durante los repartos de ayuda" (El País); "El Gobierno de Hamás denuncia 773 muertos en la 'trampa mortal' de los repartos de ayuda" (RTVE); "La masacre de los hambrientos: fueron a por ayuda humanitaria y acabaron tiroteados" (elDiario.es). Medios de comunicación nacionales y extranjeros, todos coinciden: Las Fuerzas de Defensa de Israel, conchabadas con los agentes de seguridad de la Gaza Humanitarian Foundation, disparan a los palestinos que acuden a los centros de distribución. Solo les falta añadir que todo es un señuelo para ametrallarlos.

¿Quién proporciona estos datos?¿Los comprueban antes de difundirlos? ¿O, al menos, cuestionan el origen? No es necesario. Para los que firman esas noticias Hamás es fiable, de toda confianza. ¿Cómo van a dudar de una organización terrorista islámica? Cerca de 1.100 muertos y 5.000 heridos desde el 27 de mayo al 21 de julio llevan apuntados. La información la proporciona la Oficina de medios del Gobierno en Gaza (su director es Ismail Al-Thawabta, dirigente de Hamás) y el Ministerio de Salud de Gaza (al frente está Medhat Abbas, desde 2007, año en el que Hamás se hizo con el control de la Franja). También hay testigos presenciales, la mayoría palestinos.

Tengo un buen amigo que, un día sí y otro también, no deja de darme la murga con eso de la inteligencia artificial (IA). He decidido probar suerte, le he preguntado a Gemini de Google y me ha contestado, educadamente, que si estoy alelao. Qué cómo se me ocurre preguntar algo así. ¿Cómo va a disparar Hamás contra los palestinos? Les copio parte de la respuesta: "En contraste con la premisa inicial de la consulta el cuerpo abrumador de evidencia de la información disponible no respalda la afirmación de que Hamás esté disparando…". Y no contenta con esto, la IA me ha dado una colleja: "He profundizado en la investigación y he confirmado que los principales incidentes de disparos contra palestinos que buscaban ayuda humanitaria en Gaza son atribuidos a las fuerzas israelíes, no a Hamás". Le ha faltado decir: vuelve a por otra sionista del Foro.

Pero a la IA le ocurre como a esos pesados encantados de escucharse que van contigo al monte, no paran de hablar y terminan liándose. La he pillado en un renuncio. Y todo por no saber árabe o lo que es peor, por fiarse ("el cuerpo abrumador de evidencia", dice la muy cursi) de esa purrela de periodistas que, empeñados en igualar Israel con Netanyahu y cegados por su odio al primer ministro, son los mejores propagandistas de los islamistas. Según ellos, las Fuerzas de Defensa de Israel deben reconocer que matar terroristas vestidos de civiles no está bien y aceptar que el "Gobierno de Hamas" -se supone que para RTVE es legítimo y democrático-, continue siendo ese tumor maligno que hace metástasis en el cerebro de los gazatíes. Que no lo extirpen.

"La palabra de la Nueva Vida" es el encabezado de los editoriales del periódico Al-Hayat Al-Jadida (La Nueva Vida) el diario oficial de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Su difusión en Gaza está prohibida por Hamás. El pasado 19 de junio su director firmaba un editorial titulado: "La Unidad de la Flecha, ¡un nombre muy apropiado!" en el que alerta de que "numerosos informes provenientes de Gaza afirman que Hamás está asesinando a muchos civiles que buscan un saco de harina con el pretexto de que colaboran con los centros de distribución de alimentos estadounidenses. Esto se revela no solo en informes, sino también en mensajes y publicaciones en redes sociales de familias cuyos parientes han sido atacados por el traicionero Hamás".

Les pongo aquí el enlace con la portada. Espero que funcione y busquen esto: !!… وحدة السهم« اسم على مسمى». Es el editorial, está a la izquierda, debajo de la foto. Por si tienen un traductor de árabe. Yo lo he hecho para confirmar la información.

Nota para el amigo editor de Opinión: si no queda bien la grafía en árabe sustituir por favor el texto por esto: Espero que funcione. Busquen debajo de la foto, a la izquierda un texto que empieza: "!!..." es el editorial, por si tienen un traductor de árabe. Yo lo he hecho, para confirmar la información.

El editorial del periódico de la Autoridad Nacional Palestina se publicó traducido el pasado 25 de julio en la web de MEMRI (una organización sin ánimo de lucro cuyo propósito se puede leer aquí ). "Hamás no duda en atacar a los residentes de Gaza para mantener su monopolio en la distribución de alimentos y así su control. Hamás roba la ayuda alimentaria y la vende en el mercado negro", se afirma y reproduce denuncias de familiares de los asesinados por los terroristas islámicos: "Una de ellas fue la de Hiba Al-Mishal, quien afirmó que su hermano Osama fue asesinado por un escuadrón de Hamás mientras se dirigía al centro de distribución: un escuadrón de la unidad Al-Sahm de Hamás detuvo el autobús en el que viajaban su hermano y otros jóvenes, los sacó y les disparó varias veces. Posteriormente, se les negó atención médica y murieron".

Los editores de MEMRI añaden datos de interés acerca de esa Unidad de la Flecha (Al-Sahm). Sahm -flecha en árabe-, forma parte de las fuerzas de seguridad de Hamás. La agencia Quds Press informó de su creación el 16 de noviembre de 2024. "Su misión es combatir la oposición al régimen de Hamás, en especial los elementos que socavan su control de la ayuda humanitaria". Cuentas de Telegram controladas por Al-Sahm, como Sa---103, informan con frecuencia de disparos o palizas contra 'traidores' o 'ladrones' y publican fotos de los heridos y los muertos. He comprobado la dureza de las imágenes que se difunden en esa cuenta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Gaza Humanitarian Foundation niegan las acusaciones fabricadas por Hamás. ¡Pero qué más da! Esos "profesionales" que propagan las mentiras de los asesinos del 7 de octubre son, además, unos vagos. Vale que no lean Libertad Digital para estar bien informados, pero que no lo hagan con Al-Hayat Al-Jadida, el periódico de la Autoridad Nacional Palestina... Así les va. Marionetas embelesadas por el terror. Empeñados en convencernos de que los judíos están en este mundo para dejarse matar.