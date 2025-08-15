Un fiscal, dos fontaneros del PSOE y un señor de Murcia

Hay una pregunta cuya respuesta seguro que a los lectores de Libertad Digital les gustaría conocer. Según se ha publicado, el fiscal Ignacio Stampa se reunió con los fontaneros Leire Díez y Javier Pérez Dolset -que en esas fechas iban a destajo- para hablar de sus cosas. La cita tuvo lugar el pasado 7 de mayo, en el despacho de un señor de Murcia. La conversación se grabó. Lo normal. Entonces, y esta es la pregunta, ¿si la reunión se celebró en la primera semana de mayo, por qué esperó el señor Stampa hasta finales de ese mes para comunicar lo sucedido a la Fiscal Provincial de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra?

Y otra pregunta más y esta va con retintín: ¿Tuvo algo que ver que José María Olmo publicase en El Confidencial -el 26 de mayo- el vídeo de Leire Díez y Pérez Dolset, con esa frase que pasará a la historia del periodismo de investigación: "Si Balas -el teniente coronel de la UCO- está muerto, mejor". No sé… a lo mejor el señor fiscal, ante la información de Olmo, recapacitó y cambió de opinión. O no cambió y le entraron las prisas. Porque es raro que esperase más de veinte días. Lo mismo no veía el momento. A saber.

Una última hora ha creado más confusión. El pasado martes día 12, en un programa de televisión de esos en los que sus presentadores se tronchan de risa mientras hablan de corrupción, se comentó que Pérez Dolset –que terminará siendo un sosias de Edmundo Dantés, el Conde de Montecristo, si hacemos caso a algún periodista de "investigación"– había afirmado que fue el señor Stampa quien pidió reunirse con él y con Leire. De ser así ¿para qué querría el fiscal verse las caras con ese par?

Pero el folletín tiene más intríngulis. Resulta que el señor de Murcia propietario del despacho donde se reunieron, es un empresario que fue de postín. Seleccionado por Miguel Sebastián, desayunó con Zapatero y Tony Blair cuando este vino a España. Ahora satisface su fachenda comiendo con Abascal. Se llama Luis del Rivero y, según dice, fue él quien facilitó el encuentro. Lo hizo con la mejor intención: "Pensé que para conseguir que se le pidieran disculpas (al fiscal) desde ámbitos gubernamentales, por cómo fue su salida de la Fiscalía Anticorrupción, podría ser interesante que conociera a Javier Pérez Dolset". Y uno se pregunta ¿por qué pensó el señor Del Rivero que Pérez Dolset -que es un empresario acusado de un fraude de 30 millones en subvenciones- era la persona indicada para "conseguir que se le pidieran disculpas desde ámbitos gubernamentales"? Nos toman por tolilis. Que es como retrató Florentino Pérez a Coentrao: "Es un tolili".

"El corazón tiene razones que la razón no conoce. Se sabe esto en mil cosas", (Blaise Pascal. Pensamientos, sección III-277). Lo sucedido con Marta Flor y el fiscal Stampa es una de esas mil cosas. El 18 de diciembre de 2019, José Manuel Calvente se personó en la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y registró una denuncia por presuntos hechos delictivos cometidos por algunos dirigentes podemitas. "Doña Marta Flor fue separada del Equipo Legal de Podemos por diversas conductas inadecuadas e incompatibles con su puesto de abogada en los procesos judiciales del partido. En particular, una de sus conductas más graves fue poner en riesgo la intervención procesal y la estrategia legal de Podemos como acusación popular en un importante asunto de anticorrupción policial… porque doña Marta Flor había reconocido ante el Equipo y ante varios trabajadores del partido y terceras personas, que mantenía una relación íntima con uno de los Fiscales Anticorrupción del citado asunto, anteponiendo su interés personal al de su trabajo como abogada del partido". Ese fiscal era Ignacio Stampa y este párrafo es copia literal de la denuncia.

El señor Calvente había sido -hasta 16 días antes- el coordinador del Equipo Legal de Podemos en las causas anticorrupción tramitadas ante la Audiencia Nacional, en las que el partido actuaba como acusación popular -caso Pujol, Tándem-. Era también el abogado particular de Pablo Iglesias e Irene Montero. A Calvente lo fulminaron con una falsa acusación de acoso sexual. Poco después se vieron obligados a reconocer que era un montaje y le indemnizaron.

Seis meses después de la denuncia de Calvente ante la Guardia Civil, se publican las conversaciones de un chat interno de Podemos que revelan que se habían filtrado datos al partido. "Los fiscales anticorrupción del caso Villarejo proporcionaron a la abogada Marta Flor, información de la pieza secreta en la que se investiga el supuesto robo de un móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham". Se conoce entonces que la letrada que -según ella afirmaba- mantenía una relación sentimental con el fiscal Stampa "manejó datos clave de la causa incluso antes de que esta fuera abierta".

Consecuencia: Stampa, que estaba en comisión de servicios, se queda sin plaza. El 27 de octubre de 2020, en la reunión del Consejo Fiscal, presidido por Dolores Delgado, que debía asignar las plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, a Ignacio Stampa no le vota nadie. Meses después, Alejandro Luzón -fiscal jefe Anticorrupción- defendió que se requería un perfil de "prudencia y discreción" en el que no encajaba Stampa.

Dolores Delgado era la Fiscal General de Pedro Sánchez. Todavía no se había casado con Baltasar Garzón; estaban con los preparativos del bodorrio. Fue ella quien le hizo la cusqui a Ignacio Stampa. ¿Qué le pidieron y a cambio de qué los fontaneros Leire y Pérez Dolset en el despacho del señor de Murcia? Todo está grabado. Vivir así es morir de amor.