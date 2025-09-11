Ni Israel ni Palestina. Busquen por corrupción

54.370.425,55 euros es la suma total pagada por España en importaciones de armamento a Israel desde octubre de 2023 a junio de 2025. 'Carros y vehículos blindados' (Código TARIC 8710) y 'Armas y municiones' (Código TARIC 93) son los conceptos. TARIC es una clasificación arancelaría integrada de la Comunidad Europea. Los tres últimos meses de 2023 se importó material militar desde Israel por valor de 12,3 millones de euros; en 2024 fueron 22,3 millones y en 2025, hasta el mes de junio, 19,8 millones de euros.

La web DataComex -dependiente del Ministerio de Economía y Comercio- proporciona las estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE. En ocasiones se hace alguna aclaración sobre los conceptos que aparecen en las tablas de datos. Por ejemplo: "En el mes de mayo de 2025 aparecen flujos de importación desde Israel en el código 8710000000 (carros y vehículos blindados de combate) y en el 9306901000 (bombas, granadas, torpedos) por un total de 548.623,4€ y 5.963.340,71€ respectivamente. Dichos flujos de importación estarían asociados a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España". Hay varios comentarios de este tipo.

Ahora, vámonos a La Moncloa: "La aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023...". Es copia literal de la transcripción que los servicios de la Presidencia del Gobierno publicaron tras la intervención de Pedro Sánchez del pasado 8 de septiembre. Anunció nueve medidas para detener "el genocidio en Gaza". Según afirmó, España "aplica desde octubre de 2023 un embargo de armas a Israel". Entonces, ¿esos 54,3 millones de euros a dónde han ido a parar? ¿Se ha pagado por armamento de atrezo? ¿Estamos ante un nuevo caso como el de las mascarillas de Baleares? Es más sencillo: se llama engañar y manipular a los ciudadanos. Para ello cuentan con unos medios afines -los militantes del 'Loro Park' del que se mofa Carlos Herrera-, una caterva de tertulianos equidistantes, con más conchas que un galápago y un rebaño de plumillas asustadizos e incompetentes.

Pero no es solo la caradura del presidente. El pasado mes de julio la ministra de Defensa, doña Margarita, afirmó sin que se le descolocase el tupé que "es absolutamente falso que el Ministerio de Defensa esté comprando armas a Israel. No hay compras desde el 7 de octubre, y cualquier afirmación en sentido contrario carece de base". Las declaraciones las hizo durante una visita al Ala 14 del Ejército del Aire. Previamente, en junio y en sede parlamentaria, lo había anticipado: "Robles asegura que España no compra ni vende armas a Israel desde octubre de 2023". Un Gobierno que miente. No es novedad, pero en ocasiones sorprende tanto desparpajo.

Quiero darles unos datos que quizá no sean concluyentes para entender por qué el Gobierno se ha enfrascado en esa porfía contra Israel, pero dan que pensar. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica mensualmente y desde hace muchos años un Barómetro. Tiene mucho valor porque mantiene una serie histórica sobre el estado de ánimo y los problemas de los españoles. Se les pregunta a los encuestados qué asuntos son los que más les preocupan.

Miren el Barómetro del mes mayo. "¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?" Para la mayoría es la vivienda y solo el 2,6 responde que para ellos es la corrupción y el fraude (ocupa el puesto 13). Ahora, vamos al del mes de junio. La corrupción es ya el principal problema para el 4,3 y ha subido al noveno lugar de los asuntos que preocupan. Barómetro de julio. La corrupción es el primer problema para el 13,1. En tres meses ha pasado de preocupar al 7,0 del total de entrevistados a hacerlo al 25,3. Del principal problema para el 2,6 -en mayo- al 13,1 en julio. Muy por delante de la inmigración -4,0- y a la par de la vivienda. Seguro que el Gobierno tiene más datos de esta evolución y seguro que le preocupa.

El pasado martes estuve conversando con los amigos de Radio Sefarad. Les recordé que la política del Gobierno consiste en dividir y enfrentar a la sociedad. Que juega con fuego estigmatizando a los judíos. Que los convierte, de nuevo, en objetivo de un odio ancestral. Un escenario macabro tras el que intenta ocultar sus miserias.

La matraca de Franco está agotada. Dices machismo y aparece Ábalos. El cambio climático preocupa al 1,7% de los encuestados. El medio ambiente solo al 0,8%, según el Barómetro CIS de julio. Insuficiente. A la desesperada, saca la carta del choque con Israel. Lo que dure y cuanto peor mejor.

Como diría mi querido amigo Fernando Lázaro -que en paz descanse-. "No hay más preguntas, señoría".