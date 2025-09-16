Mondongo en Nepal. Orcos en la capital

Según dice la prensa

La tensión es inmensa

Y el problema no es manco

Porque tiran al blanco

¿Qué pasa en el Congo?

¿Qué pasa en el Congo?

Que al blanco que pillan

Que al blanco que pillan

Lo hacen mondongo

La canción ¿Qué pasa en el Congo? es de Dodó Escolà, un cantante catalán que grabó para Discos Belter. Tuvo éxito en los años 60 del siglo pasado, que eran unos años donde el éxito se disfrutaba más. Viene a cuento la letra porque en Nepal han estado en un tris de hacer el mondongo con el primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli -más conocido como K.P. Oli-, con sus ministros y demás allegados. El señor Oli es el jefe del Partido Comunista de Nepal Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML). En el país del Himalaya, además del alpinista madrileño Carlos Soria, que ha decidido empadronarse en Namche Bazaar mientras prepara su nuevo intento para subir al ocho mil que le falta, de los sherpas y del Everest, hay muchos comunistas y mucha miseria. Pero no se dejen llevar por las apariencias, que la pobreza y el subdesarrollo tienen su origen en las élites dirigentes: ayer monárquicas, hoy republicanas y siempre élites.

Como entre los comunistas es costumbre matarse cada poco, por la unidad o para depurarse, no descarten que Pushpa Kamal Dahal -alias Prachanda 'El Feroz'-, que es el jefe del Partido Comunista de Nepal-Centro Maoísta (CPN-MC) y enemigo declarado del primer ministro K.P. Oli, haya aprovechado el descontento para alentar la violencia contra los marxistas-leninistas unificados de Oli. El partido de 'El Feroz' emitió un comunicado apoyando la revuelta. "La brutal represión y masacre ordenada contra los jóvenes que exigían buen gobierno y rendición de cuentas es la causa de la actual crisis", dicen los del CPN-MC. Para los que no conozcan las andanzas de estos maoístas -yo entre ellos- decirles que eran una guerrilla inspirada en Sendero Luminoso, cruel y sanguinaria, que provocó miles de muertos desde 1996 hasta diciembre de 2005, meses antes del derrocamiento del monarca nepalí. A estos sujetos la "brutal represión" les preocupa lo mismo que a Pedro Sánchez lo de Gaza.

Por lo que se ve, parece que a Prachanda 'El Feroz' le salió el tiro por la culata. A él y a 19 de los suyos les quemaron la casa. Algunos terminaron descalabrados y arrojados al río. Su partido, el CPN-MC "ha descrito los ataques como motivados políticamente", alegando que "sus líderes fueron señalados porque el partido se ha opuesto sistemáticamente al gobierno de coalición entre el Congreso Nepalí -un partido socialdemócrata- y el CPN-UML". Los maoístas han abogado durante mucho tiempo por un jefe ejecutivo elegido directamente, contradiciendo así el marco constitucional vigente, i nformaba Nepal News. Así que es posible que los marxistas-leninistas unificados del primer ministro K.P. Oli, hayan ordenado atacar a los del centro maoísta de 'El Feroz', para que el mondongo no lo hicieran solo con su gente. Todas las hipótesis permanecen abiertas dicen en Katmandú.

A los jóvenes indignados les han bautizado Generación Z, como les podían haber llamado "Primavera nepalí" o 'Juventud sin Futuro'. Esos extravagantes que acamparon en la Puerta del Sol y a los que Pablo Iglesias se merendó. Los Z han soltado un poco de mala sangre y les han sacado en la CNN y la BBC. Algunos jóvenes han acabado muy perjudicados. Sus colegas han hecho lo propio con otros. El Ejercito terminará poniendo orden y hasta la próxima. En unas semanas los comunistas seguirán a lo suyo -hacer el mal-. Los medios de comunicación se habrán olvidado y cuando toque volverán a sacar la foto de la hilera de alpinistas esperando llegar a la cumbre del Everest. Escandalizados se preguntarán ¿dónde va esa gente? Ignorantes. El monte pasa diez meses más solo que la una. Soledad que comparte con la miseria de su pueblo. Pero esto no es noticia. Es la vida.

Hay confusión sobre la chispa que provocó las violentas protestas. Dicen que fue la decisión del Gobierno comunista de bloquear el acceso a varias plataformas de redes sociales que no cumplieron con el plazo de registro ante las autoridades. Una decisión muy arriesgada. Se imaginan ustedes que todos esos zombis que viajan en el Metro o andan por la calles de Madrid abducidos por la pantalla del móvil -vas pendiente de que no te lleven por delante- amanecieran sin su dosis de droga. Sin WhatsApp, TikTok, Instagram… ¿Adónde dirigirían sus miradas perdidas? ¿Qué pesadillas anidarían en esos cerebros vacíos? Masas deambulando con síndrome de abstinencia. Un mercado negro de dopamina. Ataques a las Big Tech, a las operadoradoras de telefonía. El Gran Hermano ordena toque de queda. SOMA con cartilla de racionamiento. Un episodio de Black Mirror.

Aunque, bien visto, a Oscar López le podrían recetar una orden de alejamiento de X como cura contra la memez. López -castigado al destierro capitalino por la presidenta consorte Begoña Gómez, al enterarse de que husmeaba en las saunas de su familia- está orgulloso de que unos seres enajenados, desastrados y en general guarros, ataquen violentamente a los ciclistas de La Vuelta y al que se ponga por medio. Orcos azuzados por dos escuchimizadas consumidas por la mala baba. "Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid". El secretario general de los socialistas madrileños le hacía la ola a su jefe. "España brilla como ejemplo y con orgullo. Da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. ¡Viva el pueblo español!" Sánchez, un caudillo en éxtasis.

Una pregunta… Se acabó el ciclismo y las Fuerzas de Defensa de Israel siguen su ofensiva en Gaza City. A partir de ahora ¿contra quién descargarán su pacífica solidaridad las manadas de orcos socialistas y comunistas? ¿Van a marcar a los judíos? ¿Atacarán sus sinagogas? ¿Sus negocios? ¿Los expulsaran de España? ¡Viva el Partido Nacionalsocialista Obrero Español! ¡Heil Pedro!