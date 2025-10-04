Match point para Israel y el Gran Wyoming, a Defensa

El pasado miércoles, la fiscalía de Berlín anunció la detención de tres miembros de Hamás que preparaban ataques contra instituciones israelíes y judías. ¿La respuesta de Hamás al Plan para Gaza era un atentado el día del Yom Kipur? Los 20 puntos propuestos por Trump, y aceptados por el primer ministro Netanyahu, exigen la entrega de los rehenes y una rendición sin condiciones. No hay negociación con los terroristas islámicos. "Punto 13. Hamás y las demás facciones aceptan no desempeñar ningún papel en la gobernanza de Gaza, ya sea directa, indirecta o de cualquier otra forma. Todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidos los túneles y los lugares de fabricación de armas, serán destruidas y no se reconstruirán".

El Plan para Gaza ha tenido un importante efecto sobre la opinión pública de unas sociedades infantilizadas y ciclotímicas. Lo reconocía Netanyahu el pasado 30 de septiembre. "En lugar de que Hamás nos aislara, cambiamos la situación y aislamos a Hamás. Ahora todo el mundo, incluido el mundo árabe y musulmán, está presionando a Hamás para que acepte los términos que creamos junto con Trump, para traer de vuelta a todos los rehenes, los vivos y los muertos, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecen en la Franja". En efecto, porque decida lo que decida la organización terrorista, acepte o no el Plan, las FDI aseguran su presencia sin un límite de tiempo establecido.

"Punto 17. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la ampliación de la operación de ayuda, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan entregado a las Fuerza Internacional de Estabilización (SIF)".

Si Hamás, que está descabezada políticamente, no asume las consecuencias de su derrota militar, las FDI podrán continuar su ofensiva en las zonas que no entregue al control de la SIF por detectarse en ellas actividad terrorista. Esta sería la fatal consecuencia si todo o una parte del movimiento islamista, retrasa o rechaza la aceptación del Plan. Ese punto 17 es especialmente importante porque las operaciones de las FDI en Gaza City no afectarían al resto de medidas contempladas en el Plan, en especial las destinadas a la reconstrucción y a la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización (SIF) temporal, que se desplegaría inmediatamente en Gaza, según establece el punto 15. Buenas intenciones sobre el papel que, y esto es lo más importante, dan cobertura a la ofensiva de las FDI para liquidar los restos de un Hamás impenitente.

Una victoria política del Gobierno de Israel que se sustenta en un principio: con los terroristas, si hay algo que negociar, son las condiciones de su rendición. Lo entienden bien los corresponsales de El País y El Mundo en su papel de propagandistas de Hamás, cuando afirman que: "El texto acordado sin contar con el movimiento islamista, le coloca entre la espada y la pared, al exigirle rendirse y entregar todos los rehenes".

El mismo día -miércoles 24 de septiembre- que Pedro Sánchez anunciaba en la misión permanente de España ante Naciones Unidas que "un buque zarpará de Cartagena para asistir" a la Flota del Porro, el presidente Trump cerraba un acuerdo sobre el futuro de Gaza con ocho países árabes y musulmanes (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán). En la noche del miércoles las dos personas -Steve Witkoff y Jared Kushner- que habían armado y logrado el acuerdo por encargo de Trump, enviaron el texto al presidente Netanyahu y al ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer. Witkoff es el enviado especial para Oriente Próximo y Kushner, el yerno de Trump. Ambos están en el negocio inmobiliario. Jesús Gil y El Pocero (descansen en paz) hubieran tenido una gran carrera política en la Administración republicana.

Dos días después, a las 00:29 horas del viernes 26 de septiembre, el buque Furor ("Furor, Furor, lalalalalalá ") abandonaba el muelle de La Curra del Puerto de Cartagena. Se dirigía decidido y brioso a dar apoyo a la Flotilla del Porro. Esa misma noche, a las 11 pm, Witkoff y Kushner concluyen las negociaciones con Netanyahu y Dermer en Nueva York. Había acuerdo. Incluida la disculpa que el primer ministro de Israel tendría que presentar a Qatar. Disculpa que los rencorosos de El País quisieron presentar como una humillación. "Netanyahu sabía lo que tenía que hacer. No se opuso. Hay que reconocerle el mérito: cuando se dio cuenta de que tenía que hacerlo, lo hizo", informó el medio Axios.

"Nunca en democracia ha tenido España el peso internacional y la influencia que tiene en estos momentos". Rotundo el pequeño canciller en el Senado el pasado 9 de septiembre. Hace unos días, Albares avisaba a Israel: "España responderá a cualquier acción contra la Flotilla que va a Gaza".

Tras los éxitos diplomáticos de Albares, en el Gobierno crece la sospecha de que Sánchez quiere dar un golpe de timón. "Margarita (la ministra de Defensa) no ha estado a la altura en la gestión de la misión del Furor ('Furor, Furor, lalalalalalá')", afirman. El nombre de José Miguel Monzón -bufón más conocido como El Gran Wyoming- se escucha con fuerza como nuevo titular de Defensa. Entre los uniformados de los tres ejércitos crece la estupefacción e inclusive el pasmo. No es para menos.