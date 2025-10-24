Sánchez, a Aizpurua: "El fascismo eres tú"

Pocas veces el fanatismo y la maldad han mostrado tanta desvergüenza como la declarada por la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua Arzallus en la pasada sesión del Congreso de los Diputados.

Aquí les dejo el rastro sucio de su intervención que provocó arcadas por la insolencia, por el descaro, por el cinismo asesino que irradiaban sus ojos…, pero afortunadamente, allí estaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez para hacerle morder el polvo y ponerla en su sitio. En un alarde de valor y coraje le espetó: "Sra. Aizpurua, el fascismo es usted". Y el Congreso rompió en una cerrada ovación al presidente español que se recordará durante décadas… Por su silencio. Porque Pedro el Manso, se remitió a asentir sumiso al enaltecimiento de ETA que acababa de hacer Aizpurua , y sumarse a su mitin aberzale prometiendo acabar con todo vestigio simbólico de Franco. ¡Lo que tiene que hacer un usurpador para mantenerse en el poder! ¿A qué no se había creído el titular?

De todas las tropelías de ese control al gobierno, me quedo con la lucecita al final del túnel que dejó entrever el cinismo de Félix Bolaños. Lo que ha sido una constante en la legislatura es ya el "leitmotiv", el argumentario básico socialista de la próxima campaña electoral: "la polarización". Es decir, acusar a la oposición de haber polarizado a la sociedad española. Desgastada la ultraderecha como instrumento de polarización, pretenden convertir ahora su consecuencia, es decir, la polarización, como el pecado capital de la oposición. ¡Con un par! Si logran borrar los lindes de la verdad… el ruido mediático impedirá señalar al causante de esa guerra civil encubierta.

Después de aquel rebuzno de Sánchez afirmando sin despeinarse: " Este es uno de los gobiernos más decentes de Europa " y darle una lección al jefe de la oposición sobre la mentira como si nunca hubiera mentido , viene ahora a responsabilizar a la oposición de polarizar a la sociedad. ¡Manda huevos!, como diría Federico Trillo.

Aquel refrán español de "Piensa el ladrón que todos son de su condición" es pura inconsistencia frente al descaro del ladrón, que a sabiendas de no poder simular su corrupción, está determinado a utilizar todos los medios de comunicación a su alcance para imponer "su relato" con la esperanza de que los "suyos" y parte de los incautos atrapados en sus medios de comunicación, acaben comprando su mercancía podrida. En esa atmósfera mafiosa se entiende ahora el objetivo de las cloacas del PSOE para asaltar medios díscolos a su estrategia, neutralizar a la UCO, y a jueces y fiscales con el objetivo de tapar sus corruptelas y amañar las elecciones. En un Word de 7 páginas, que Leire Díez compartió con otros implicados en la trama, se detallaban los medios que debían ser neutralizados . Entre ellos, El Confidencial, Planeta, Joly y bloquear Vocento". De fondo, las órdenes histriónicas de Sánchez: "El gran jefe dice que hay que acabar con esto" (a decir de un empresario) o "limpiar sin límite (…), caiga quien caiga" (a decir del Fiscal Stampa). Sería una frivolidad seguir mofándose de Leire Díez como si fuera un chiste de Mortadelo y Filemón. Lo que hay detrás es una trama mafiosa gubernamental, impropia de un Estado que se respete así mismo. Pocas bromas.

En ese escenario ya no importan los hechos, solo la capacidad mediática para imponer un relato interesado. Y en eso está Sánchez, cree que no hay delito, mentira ni maldad alguna capaz de mermar sus expectativas electorales si posee los suficientes medios para imponer "su relato". Y tiene la desvergüenza de proyectar en la oposición sin escrúpulo alguno todas sus fechorías. Incluida la mentira y la polarización. Esa es la ruta electoral que Félix Bolaños esparció desde el Congreso con el Equipo de Opinión Sincronizada al quite. Y el quite huele a elecciones.

El mundo al revés: Los fontaneros de "la fachosfera", los agitadores del miedo a "la ultraderecha", los desenterradores de Franco como medio para polarizar a la sociedad, ahora pretenden cargarle el mochuelo de la polarización a la oposición. La supervivencia de un gobierno así no es posible si no se presupone que lo dirige un sátrapa sin escrúpulos a quien todos temen.

Nada, absolutamente nada, de lo que ha ocurrido y ocurre en este gobierno se puede concebir sin la dirección y autorización expresa de éste okupa de la Moncloa. ¡Nada es nada! Todo está ya en la foto del Peugeot . Y un día u otro, una puta despechada acabará por incendiar el prostíbulo.