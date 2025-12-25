Casi todos los escándalos de Pedro Sánchez

El batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura ha propiciado la tímida irrupción de una corriente interna liderada, es un decir, por Jordi Sevilla, el que le enseñó economía a Zapatero en dos tardes. Otro decir. Entre los ambiguos propósitos de la iniciativa consta el de preparar un eventual relevo de Pedro Sánchez, cosa que es de una ingenuidad absoluta. Cuando Pedro Sánchez lo deje, si es que lo deja alguna vez, del PSOE no quedará nada en pie.

Los escándalos del hermano enchufado en la Diputación de Badajoz y el de la señora catedrática de pacotilla habrían acabado con la carrera política de cualquiera, pero no con la de Pedro Sánchez. Nadie en su sano juicio impartiría lecciones de moral como hace el presidente del Gobierno y líder del PSOE cuando la familia de su esposa se ha dedicado al negocio de la prostitución. Eso también sería una causa más que suficiente de dimisión, pero no para Sánchez.

Tampoco le afectan los casos de Ábalos, Cerdán, Koldo, Salazar (el de la bragueta abierta), el exjefe de la SEPI y demás componentes de una banda a los que ahora resulta que no conoce de nada o tangencialmente. Hay que tener un rostro de hormigón para despachar sus responsabilidades por haber encumbrado a semejante tropa diciendo que no se conoce a alguien sólo por compartir mesa en el Consejo de Ministros. Y sigue al frente con la cabeza bien alta.

Tampoco se entiende que no anticipe la convocatoria de las elecciones generales dada la falta crónica de Presupuestos, pero eso es una regla de la democracia que Sánchez se pasa por debajo del arco del triunfo con una suficiencia pasmosa. Es más, cualquiera se puede imaginar las carcajadas, esa perturbadora risa que le caracteriza.

La única posibilidad de que Sánchez convoque elecciones antes de tiempo es que se crea las encuestas de Tezanos y piense que Núñez Feijóo es pan comido. Pero ni los sondeos son ciertos ni el líder del PP es tan inútil como presumen en el PSOE, de modo que Sánchez no va a cambiar de opinión en la Mareta. Su vocación es la de perpetuarse en el poder como sea y a costa de lo que sea. La corrupción y los asuntos de acoso sexual ya ni le afectan. Y de la derrota de Extremadura se olvidó el mismo domingo por la noche. Así que "felices fiestas", nunca "feliz Navidad". Jajaja.