Trump, a por las tierras raras de Cataluña

Es algo más que un rumor en Washington DC y pese a que las fuentes consultadas ni confirman ni desmienten y David Alandete aún no se ha hecho eco de la noticia, las negociaciones para una adquisición amistosa de la mayoría de las comarcas catalanas por los USA, habrían entrado en una fase resolutoria. "Todo se ha precipitado en los últimos días", confirman personas implicadas en las negociaciones, que piden anonimato. La compra de Cataluña sería un modelo para Groenlandia. Se espera que el anuncio se produzca de manera inminente.

Desde el pasado mes de octubre, una delegación de la Associació de Municipis per la Independència, con la mayor discreción, ha mantenido conversaciones con representantes del magnate Trump, a iniciativa de este. Los americanos, que están a la que salta, se enteraron de que los trabajos encargados por la Direcció General de Mines y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, para buscar yacimientos de tierras raras, habían obtenido resultados muy positivos. Fluorita y barita en antiguas minas de galena como las de Osor; minerales críticos en las minas de Vilanova d'Escornalbou y de Riudecanyes. Minerales de uranio en Santa Creu d'Olorda, han sido la causa del repentino interés.

El acuerdo alcanzado contaría con el visto bueno del Molt Honorable President en el exilio. La Administración americana pagaría al Reino de España una cantidad de muchos ceros y algún nueve por la transmisión de la propiedad. A la Generalitat se le asegurarían ingresos anuales equivalentes a dos veces y media los presupuestos actuales, en concepto de gestión delegada. En el Gobierno los sentimientos son encontrados. Su principal interés y causa de preocupación es en qué situación quedan los diputados del PSC y ERC. ¿Participarían en un futuro parlamento plurinacional? "Puede peligrar la mayoría de progreso", reconocen. En el otro extremo, los patriotas, se enfrentan a la disyuntiva de decirle 'no' al jefe o tragarse el sapo. "Es un golpe que no esperábamos", se lamentan. Encuestas de urgencia muestran un apoyo mayoritario y, lo más sorprendente, por su unanimidad, una enorme sensación de alivio. "Es como si los entrevistados estuviesen esperando algo así desde hace años", dice uno de los encuestadores. No me hagan caso. Todo es una invención… pero ¿y si sucediese?

Y mientras esperamos nuevos acontecimientos en el culebrón Zapatero, la vida sigue entre disparate y disparate. Si el pasado martes 13, el magnate/presidente animaba a los iranies a seguir protestando, a tomar el control de las instituciones y les anunciaba que l a ayuda estaba en camino, al día siguiente echaba el freno. "Me han dicho que las matanzas en Irán están cesando. No hay planes de ejecuciones". Así que de lo dicho nada. Toque de retirada. Parece que a Trump lo convencieron Netanyahu y las monarquías del Golfo, con el apoyo de Egipto, de que un ataque a Irán provocaría un caos en la región. A los dos días de alentar las protestas, o lo que es lo mismo, de animar a la gente a jugarse la vida, Trump reculaba.

Distendiendo que es gerundio. El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, declaraba el jueves 15, que el presidente americano había comunicado a Teherán que no quiere una guerra e instó al régimen de los ayatolas a ejercer moderación y, sobre todo, a no atacar los activos estadounidenses en la región. A los iranies que luchan por su libertad contra la tiranía religiosa se les ha debido poner la misma cara que a los venezolanos que lo hacen contra el comunismo. Lo que cuenta en esta película son los intereses USA, el resto son titulares.

"And the Nobel Peace Prize goes to..." Pues sí, lo que muchos temían se produjo. La luchadora por la libertad María Corina Machado rindió pleitesía al magnate/presidente y le entregó el Nobel de la Paz. Trump se lo agradeció afirmando que era una "mujer maravillosa". Hay que advertir el cambio en la valoración. Si el pasado 3 de enero era una "mujer agradable", tras el regalo de Nobel ha pasado a ser "maravillosa". Pero…, no nos sirve. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente se mantenía firme ‍en su valoración "realista" de que Machado no cuenta con el apoyo necesario para liderar. El día anterior al encuentro, Trump tuvo "una gran conversación. Ella es una persona estupenda". Se refería a Delcy Rodríguez. "Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales…"

"Dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió". La frase es de Rómulo Betancourt. El 24 julio de 1966, un contingente de militares cubanos y guerrilleros venezolanos, entrenados en Cuba, desembarcó en las playas de Tucacas para invadir Venezuela. Fueron derrotados. Hoy, a la oposición venezolana le toca parir un nuevo libertador.