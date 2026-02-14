Sáhara: autonomía y lealtad al Comendador de los Creyentes

Recuperado de su operación de espalda, el rey Juan Carlos I correspondió a la invitación que meses antes le había trasladado el rey Mohamed VI. La visita, prevista para el 3 de marzo, tuvo que cancelarse porque ese día Juan Carlos entraba en quirófano. En la tarde del 15 de julio de 2013 aterrizó en Rabat. Era la primera vez que un jefe de Estado llegaba en viaje oficial a Marruecos en pleno Ramadán. Unos meses antes -el 20 de septiembre de 2012- el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se había entrevistado con Artur Mas. España estaba saliendo de la durísima crisis provocada por la codicia de los bancos de inversión americanos. Rajoy se niega a negociar el pacto fiscal exigido por Mas. Esta decisión, que marcaría el inicio del desafío secesionista catalán, cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE. "Alfredo Pérez Rubalcaba me dijo: cuidado con este asunto. Un pacto fiscal para Cataluña sería tremendamente injusto si se lleva adelante", recordaba Rajoy años después. Este contexto de desestabilización independentista sirve para entender el consejo que, según diversas fuentes, le dio el monarca español al alauita: "No se os ocurra hacer autonomías como en España".

El pasado 9 de febrero, la Misión de Estados Unidos ante la ONU informaba en su cuenta de X de unas conversaciones mantenidas durante ese fin de semana entre delegaciones de Marruecos, el Polisario, Argelia y Mauritania. El encuentro se celebró en dependencias de la Embajada americana en Madrid. Estuvo presidido por Massad Boulos, asesor principal del presidente Trump, y por Staffan de Mistura, enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental. Ningún representante español en un asunto que nos concierne directamente. Un éxito para la diplomacia sanchista del ministro Albares.

Como recordarán, en octubre del pasado año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2797 sobre el Sáhara. Un acuerdo auspiciado por la diplomacia marroquí que, sin votos en contra -Argelia se "desvinculó" pero no se opuso-, se considera la solución más viable para hacer posible que los saharauis dejen atrás una vida de penurias y puedan progresar en paz y gracias a su trabajo. Una alternativa realista para que no sigan siendo ese pueblo paria que malvive de la ayuda internacional. Ayuda cuyo control por una organización islamista radical -el Polisario- asegura el dominio sobre la población. Como en Gaza con Hamás. La resolución del Consejo de Seguridad y el documento presentado en la reunión de Madrid señalan el camino para que los saharauis desmonten los campos de refugiados. Nidos de miseria y decorados para los delirios de izquierdistas -y algún diputado del PP- que, de regreso a casa, se van a tomar una cañas, comentan el viaje y brindan por el internacionalismo proletario.

El documento de autonomía para el Sáhara -de unas 40 páginas- se presentó en Madrid por la diplomacia marroquí. Una Comisión de técnicos y expertos de las partes implicadas -por ahora sin presencia del Polisario-, es decir, Marruecos, Argelia y Mauritania, tiene el encargo de desatascar y pulir los aspectos más problemáticos con el objetivo de lograr su aprobación y firma en abril o mayo en Washington.

¿Cuál es aspecto más enrevesado del documento? Por resumirlo: autonomía, sí, contrapoder político, no. Al parecer, el consejo del rey Juan Carlos fue tenido en cuenta. El documento reafirma expresamente el principio de lealtad constitucional como norma rectora del ejercicio de los poderes regionales. En España un presidente autonómico es el representante "ordinario" del Estado. Marruecos va un paso más allá al explicitar que la autoridad autónoma actúa en cumplimiento de la unidad del Estado, la solidaridad nacional y la coherencia de las políticas públicas nacionales. Se establece una cláusula (nuestro 155 de la CE) de salvaguardia para suspender la autonomía en caso de daño grave al orden constitucional, a la integridad territorial o al funcionamiento regular de las instituciones.

¿Y el contrapoder político? El presidente de la Generalitat catalana es elegido por el pueblo catalán. Si es una persona leal con la Constitución, pues bien. Pero si no lo es... Las autoridades marroquís han preferido evitar ese "pero". El jefe del gobierno regional es investido formalmente por el rey. Un nombramiento institucional con el fin de asegurar coherencia y unidad del Estado. En la asamblea regional se sentarán representantes elegidos por sufragio universal y miembros designados por las tribus saharauis reconocidas. Se establecen cuotas mínimas de representación femenina. Por su parte, el Polisario quiere tener su Puigdemont para dar la murga y liarla. No sé qué dirán los analistas de la geopolítica a sueldo de Argelia, pero no creo que la idea prospere.

En Marruecos se da una circunstancia impensable o incomprensible en una sociedad secularizada como la nuestra. Es el poder aglutinador del Comendador de los Creyentes. El rey de Marruecos representa la máxima autoridad religiosa y política. Fusiona la legitimidad espiritual con el poder civil. Asegura la unidad y la estabilidad dentro de la ummah, la comunidad o nación. Cuando los representantes saharauis tomen posesión, cumplirán con la Bay'a un contrato de lealtad mutua que en nombre de su pueblo les reconoce como parte de la nación y legitima la autoridad del soberano. Así, además de los mecanismos legales para asegurar la unidad del Estado, la religión es un factor que rechaza el separatismo, por ser este disgregador de la ummah, de la comunidad.

Por cierto, ¿se han percatado ustedes de que el plan de autonomía para el Sáhara lo podría firmar Vox para las nuestras? Y ellos empeñados en expulsar marroquíes. Las vueltas que da vida.