Me dijo mi hermano que cogió un berrinche de aúpa. Se puso a llorar como si no hubiera mañana, enfundado con su camiseta del portero Oblak, regalo de los Reyes Magos del año pasado. Noel, mi sobrino, es del Atleti y no lo puede ni quiere disimular. Me fui a la cama con esa mezcla de pena y ternura que te produce un niño que empieza a descubrir la pasión futbolística porque esto, en definitiva, es sólo una pasión.

Pero al día siguiente pensé para mí. "Esto no es una pena, es una alegría" porque al final el niño está sintiendo, está siendo de un equipo que ya es algo. Y a lo mejor luego lo deja, pasa del fútbol, no quiere ver ni un partido más pero, ahora, en este presente, le ha afectado duramente una derrota de su equipo en la final de Copa. De este Atleti que no sabemos, todavía, si va o si viene en esta temporada de locos con sensaciones de poder tocar algo grande pero estando a la expectativa aún.

Y ahí está Noel delante de la tele sabiendo lo que veía porque el niño ya sabe qué es un gol, cómo celebra o no celebra Julián, como se mueve Griezmann, que Musso ya le gusta tanto como su idolatrado Oblak. Ya sabe que si un partido acaba en empate y hay una copa en juego todo se va a decidir por penaltis porque cuando jugamos en la calle tio y sobrino jugamos a penaltis. Él ya sabe que si marca el último y me para el siguiente, él gana. Se sabe la dinámica y no pudo ser más cruel la final con él. El niño vio que su Atleti perdía como pierde alguna vez, las menos, en la calle con el tío.

Noel es del Atleti y sabrá ganar y perder. Los padres le han inculcado eso desde siempre. Él, que todavía gana mejor que pierde, lo aprenderá fijo porque es un niño que asimila pronto todo pero con el Atleti, las grandezas y desventuras que vivirá serán muchas y brutales. Todo en ese equipo se magnifica. Ganar es lo más y perder también lo es. Pero cómo explicárselo a un niño de 7 años que no ha visto todavía nada comparado a lo que puede ver.

Su padre le inculcará en los valores atléticos, en los sufrimientos y en las ventajas que tiene que no te puedan entender. Aquí estará su tio para hablarle de andanzas de su querido equipo y de otros. Porque podrá ver de otra manera este deporte pero creo que lo hará siempre con la misma mirada porque tiene alguien en casa que lo ha visto a todo ritmo toda su vida. Y nunca dejará de ser del Atleti y eso, a la vez que arriesgado, es bonito. Precioso diría yo. A pesar del berrinche del sábado.