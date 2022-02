¿Era el Real Madrid o el Sheriff de Tiraspol?

Nunca he visto un Real Madrid tan pequeño. Ya no es una cuestión de ganar o perder, sino de no reconocer ni un atisbo del equipo más glorioso en la historia del fútbol. Sí, ahí están. Modric, Benzema y compañía, pero no puede ser. ¿Cómo van a ser ellos? ¿Cómo va a ser este el Real Madrid? ¡Si no han disparado a puerta y llevan encerrados en su área todo el partido! El planteamiento y el desarrollo del encuentro fue más propio del Sherriff de Tiraspol, Malmo, Young Boys o del Brujas que, por cierto, ganó al PSG en la fase de grupos. Lo máximo a lo que aspiró el Real Madrid fue a un 0-0. Era su triste tope. El resultado, visto lo visto, fue extraordinario porque lo lógico hubiera sido volverse a Madrid con una goleada como las que viene encajando el Barcelona desde hace años, y siendo un equipo virtualmente eliminado. Si no pasó así es porque el Real Madrid aun conserva una plantilla extremadamente competitiva y orgullosa.

Cualquiera que vea fútbol internacional es consciente de que el Real Madrid, otro año más, está por detrás de Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool o Chelsea. No ha cambiado casi nada en el Madrid. Llegó Alaba, Camavinga y está empezando a explotar Vinicius, quizá incluso más de lo que se esperaba en el club, pero la previsión realista era la de no estar entre los favoritos. La sensación ante el PSG fue la misma que en las dos últimas eliminaciones, ante el City o Chelsea. Inferioridad e impotencia. Son ya tres años en los que el Real Madrid sale de España y se da de frente con la realidad, que su plantilla, su nivel y su entrenador, no están a las alturas de la competición más exigente. Atendiendo a lo visto esta temporada, el PSG no estaba en esta lista de máximos favoritos, pero una plantilla con tantas estrellas, con Mbappé, el mejor futbolista del mundo, puede eliminarte. Es algo entendible. Lo que no se esperaba y es inadmisible es el cómo se cae. El PSG puso al Real Madrid en su sitio en Europa y las opciones de remontar, sin Mendy y Casemiro además, son ínfimas.

He visto unos diez partidos del PSG y es cierto que el de ayer fue, con mucha diferencia, el mejor que han realizado. También ha podido ser el peor partido del Real Madrid. Esta ecuación me hace pensar que puede haber remontada en tres semanas, pero también tengo la sensación de que he perdido el tiempo viéndoles jugar ante el Niza, Marsella o Angers. Van sobrados en la liga francesa, les falta motivación, exigencia y por eso cuando llega la Champions League sacan su máximo rendimiento. Es un equipo que está tocando casi ya su ansiada Champions, con una semifinal y una final en las dos últimas ediciones, que han fichado bien y mucho lo que les faltaba, jugadores secundarios y fundamentales como Paredes, Archaf o Danilo y que arriba tienen al mejor. Mbappé ha evolucionado como futbolista y ya no es ese jugador imparable al espacio. Ahora te aniquila en velocidad y también rompe defensas encerradas. Empezó regalando un gol a Di María a los pocos minutos, provocó un penalti a Carvajal y en el minuto 94 seguía igual. Su gol es una animalada. Se marcha de Lucas pero también de quien le ayuda, Militao. Es tan rápido que Valverde no llega a tiempo y luego es capaz de superar a Courtois. Es el mejor. Ha mejorado el disparo, la definición y el juego asociativo, ahora abarca más terreno de juego. Es un líder. Va a ser una inyección anímica para LaLiga y para el Real Madrid, que falta les hace a ambos.

Pero vayamos a todo lo que sucedió en París, que a mi modo de ver, solo confirmó todo lo que ya pensaba y venía escribiendo últimamente con Carlo Ancelotti en el foco de las críticas. El Real Madrid se está cayendo. Lleva un gol en los últimos cuatro partidos. Cayó eliminado en Copa, creo que pasará igual en Champions y el entrenador tiene muchísima responsabilidad de ello. Está demostrando, otra vez, porque se le despidió del Real Madrid y porque estaba dirigiendo al Everton y no a un gran de Europa. Ancelotti no está entre los veinte mejores entrenadores del mundo. ¿Qué hizo en San Mamés en Copa? Tuvo diez entrenamientos para preparar esa eliminatoria y su plan fue era esperar a que el avión que traía a los brasileños no se retrasara. Y luego, tras ser inferior durante todo el partido, no hizo nada porque esperaba hacer los cambios en la prorroga. ¿Qué hizo Ancelotti en París en Champions? Desde diciembre ha podido preparar el partido. Su plan era esperar atrás y salir al contragolpe. Es lícito y puedo entenderle. Lo que ya no comprendo es que si no está funcionando, no hagas absolutamente nada.

Me recuerda al capitán que se bloquea cuando empiezan a sonar las balas. Tus tropas están muriendo y no busca soluciones. ¡Hay que hacer algo! Lo que sea antes que no hacer nada. Poner a Lucas por delante de Carvajal para ayudarle con Mbappé ya que Asensio no aporta nada en ataque. Meter a Valverde para dar oxigeno al equipo, que la defensa no esté tan atrás y puedan robar algún balón que no sea en su propia área. No se puede tener a Kroos y Modric durante 94 minutos detrás de la pelota. Son dos futbolistas superdotados con la pelota, pero en partidos tan físicos necesitan de alguien que les ayude. Seguirán dejando exhibiciones, pero más en LaLiga que en la Champions donde el croata ya no parece tener 10 años menos de los que pone su DNI. No ganaba duelos, llegaba tarde a las ayudas... Pero insisto, no me sorprende nada lo que está haciendo Ancelotti o lo que no está haciendo. Ya no es cambiar el sistema, hacer sustituciones, es ayudar al equipo desde el banquillo con fallos posicionales. Lo comenté en El Primer Palo anoche, los espacios que había entre líneas a la hora de iniciar jugada desde atrás. Ahí tiene que entrar Ancelotti en juego y corregir desde la banda.

Lo comenté anoche en @eselprimerpalo cuando relataba todo lo que pudo hacer Ancelotti y no hizo. Debió corregir este problema en la salida desde atrás. Mucho espacio entre líneas. Los de arriba estaban lejos y no ofrecían alternativas. Ahí tiene que estar Ancelotti https://t.co/RnfyfnrEd2 — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) February 16, 2022

¿Qué futbolistas suplentes son útiles para él? Justo. La respuesta, la que todos sabemos, es dramática. Si Fede Valverde, que ya ha demostrado su valía, cuyas características son únicas en la plantilla, propias del fútbol moderno, es casi un jugador residual, ¿Qué papel van a tener Jovic o Hazard? Yo entiendo que no sean titulares, pero nunca que no valgan para más de 10 minutos en cualquier partido y mas cuando ahora Hazard lleva meses sin lesionarse. Ancelotti es responsable por su nula reacción desde el banquillo, por su planteamiento inamovible y por no haber enchufado mas que a 14 futbolistas, pero no se salva de esta quema Florentino Pérez y/o la dirección deportiva que sigue conservando en la plantilla a Gareth Bale, Mariano, Isco o Marcelo. Por eso cuando llega este tipo de partidos Ancelotti tiene que tirar de Benzema o Mendy aunque estén mermados. Porque no hay recambios de garantías y porque si los hay, porque no tengo ni idea de si Jovic vale, Ancelotti no quiere saber nada de él. El Real Madrid está retrasando demasiado una renovación amplia y evidente.

Ahora toca remontar. No es misión imposible. He visto al Real Madrid hacerlo mil veces y en situaciones peores. Se tirará de esas grandes noches del Bernabéu, se apelará más a lo emocional que al fútbol, pero aunque se pase de eliminatoria, la realidad es que este Madrid no está para pelear por la Champions. Hay grandes handicaps. En la planificación de la plantilla y en la dirección desde el banquillo para afrontar la temporada con más posibilidades. A mi modo de ver el Madrid tendría que centrarse más en ganar la liga. De todas formas, espero que para el encuentro de vuelta se haya aprendido, tras lo sucedido en Stamford Bridge la temporada pasada, en San Mamés en Copa o anoche, que no pueden jugar futbolistas mermados sólo porque son mejores que sus compañeros. Perjudican más que ayudan y creo que no es bueno el mensaje que recibe el vestuario.