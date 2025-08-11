La Aemet acorta la duración de la ola de calor y dice que podría terminar este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha acortado su predicción para el final de la actual ola de calor que afecta a España, ahora durará al menos hasta mañana martes (en lugar del miércoles), según una nueva predicción. En la nueva actualización de sus previsiones, colgada este lunes en su cuenta de Telegram, el organismo señala que este episodio térmico que arrancó el pasado día 3 afecta a "la península, excepto el área cantábrica".

La nota especifica que para mañana se prevé un predominio de descensos térmicos en la vertiente mediterránea y que seguirán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur, sin descartar que lo hagan también en el extremo oriental del Cantábrico.

Se esperan además "temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular, superando los 36-39 grados", aunque estas podrían alcanzar en puntos del Guadalquivir los 44 grados". La Aemet ha puntualizado que "debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas, la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta en esta jornada".

En cuanto a las mínimas, anticipa "valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de 22-25 grados en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste".

"Incertidumbre elevada"

A partir del miércoles, la predicción apunta a una "incertidumbre elevada", con una mayor probabilidad de que predominen los descensos de las máximas en la península, que será notable en la vertiente cantábrica, "por lo que es probable que las temperaturas se sitúen por debajo de los umbrales de ola de calor".

Sin embargo, "las temperaturas diurnas todavía serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste", mientras que la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas podría, de nuevo, afectar a la evolución de las temperaturas diurnas.

En cualquier caso, el miércoles, según ha aclarado el portavoz de la Aemet, José Luis Camacho, "ya no se cumplen los criterios de ola de calor por extensión", con lo que mañana martes "con toda probabilidad se cerrará este episodio de ola de calor".

En cuanto al jueves, la agencia meteorológica anticipa "un alto grado de incertidumbre", en el que el escenario más probable es el comienzo de "un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días".

"Con ello, las temperaturas continuarían siendo muy elevadas en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y puntos de la vertiente mediterránea", ha puntualizado. Según Camacho, no se podría descartar, a pesar del descenso de temperaturas del miércoles, que pueda iniciarse el jueves un "nuevo episodio de calor", que aún habrá que determinar.