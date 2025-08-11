La AEMET eleva a nivel naranja el riesgo por altas temperaturas y granizo hoy en España

La mayor parte de la Península, Baleares y Canarias afrontará este lunes temperaturas significativamente elevadas, en una jornada marcada por la estabilidad generalizada pero con fenómenos adversos en zonas concretas. Los termómetros superarán los 35 grados en amplias áreas, llegando a los 40 en regiones del sur peninsular, las depresiones del nordeste y el este de Canarias. El Mediterráneo, el valle del Ebro, Andalucía occidental y zonas de la vertiente cantábrica experimentarán un ascenso térmico, mientras que en el tercio noroeste peninsular y el archipiélago canario se registrarán descensos, especialmente marcados en el este de las islas y en Galicia.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos en buena parte del país por altas temperaturas, tormentas y, en menor medida, viento y calima, con nivel naranja en varias comunidades del interior y del sur. De hecho, tan solo se libran de los avisos meteorológicos este lunes Asturias y Canarias. Pero toda España sigue inmersa en la ola de calor, que finalizará previsiblemente a lo largo de esta semana.

Hay que recordar que el calor será especialmente intenso en la mitad sur de la vertiente atlántica, la fachada oriental peninsular y puntos del archipiélago canario, donde las mínimas no descenderán de 25 grados en amplias zonas. En el resto del país, las temperaturas nocturnas no bajarán de 20, salvo en el extremo noroeste y áreas de montaña. Por el contrario, Galicia y las islas orientales de Canarias registrarán un descenso notable de las máximas.

11/08 00:07 Avisos activos hoy y mañana en España por temperaturas máximas, tormentas, lluvias y polvo en suspensión. Nivel máximo de aviso: rojo.

Canarias y otros fenómenos atmosféricos

En general, aunque predominarán los cielos poco nubosos, se prevé nubosidad baja en el litoral noroeste y posibles brumas o nieblas costeras. A partir de la tarde, la inestabilidad se concentrará en el interior peninsular, con nubosidad de evolución y tormentas en sistemas montañosos del cuadrante noreste y sur del Sistema Ibérico. En Pirineos e Ibérica sur, estos episodios podrán ser localmente fuertes, con granizo y rachas muy intensas de viento. También podrían darse chubascos en menor medida en el Sistema Central y el sureste.

La jornada estará marcada además por la presencia de calima en Canarias, que también podría alcanzar el oeste peninsular. Esta intrusión de polvo en suspensión reducirá la visibilidad y acentuará la sensación térmica de bochorno. Además, la temperaturas en Canarias serán algo más elevadas que en los últimos días, en Las Palmas de Gran Canaria estarán entre los 25 y los 29 grados mientras que en Santacruz de Tenerife tendrán mínimas de 25 grados y máximas de 35 grados.

En cuanto al viento, en Canarias soplará de componente norte, moderado, con intervalos de fuerte. Por su parte, en el Estrecho, se espera levante moderado con posibles rachas intensas. En el resto del país predominarán vientos flojos de componentes este y sur, que tenderán a arreciar y a rolar a oeste en el Cantábrico y el noroeste peninsular a lo largo del día.