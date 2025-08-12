Martes de contrastes: calor sofocante y tormentas con granizo en varias zonas del país

Este martes, 12 de agosto, España vivirá una jornada marcada por los contrastes meteorológicos. La AEMET advierte de temperaturas extremas en gran parte del país, con máximas que alcanzarán los 40 ºC en el sur peninsular y mínimas que no bajarán de los 25 ºC en puntos del Mediterráneo, Canarias y valle del Guadalquivir. En paralelo, se esperan tormentas localmente fuertes en el norte y este peninsular, con posibilidad de granizo y rachas de viento intensas.

La mañana comenzará con cielos despejados en casi todo el territorio, salvo en Galicia y el litoral cantábrico, donde habrá nubes bajas y bancos de niebla. A partir del mediodía, la inestabilidad crecerá en el interior norte y este, dejando tormentas que podrán ser muy intensas en el Sistema Ibérico y Pirineos. No se descartan chubascos en otras zonas del tercio oriental y áreas de montaña de la mitad norte.

Temperaturas sofocantes

Los termómetros superarán los 34 ºC en amplias zonas, con valores extremos en el sur y algunas depresiones del noreste, donde se alcanzarán los 40 ºC. La noche tampoco dará tregua, con mínimas tropicales. En Canarias, el Mediterráneo y el norte peninsular se notará un ligero alivio en las máximas, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso.

El viento soplará con fuerza en el norte de Canarias y en el Estrecho. El litoral atlántico gallego registrará viento del norte moderado, mientras que en el mar de Alborán predominarán rachas del este. Se espera polvo en suspensión en el noroeste peninsular, mientras que en Canarias la calima tenderá a disminuir.