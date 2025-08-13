AEMET alerta de tormentas con granizo en el norte y calor de hasta 40 grados en el sur

La jornada de este miércoles estará dominada por un marcado contraste meteorológico entre el norte y el sur de España. El paso de una vaguada incrementará la inestabilidad en el cuadrante noroeste peninsular, extendiéndose hacia el este y dejando cielos cubiertos con abundante nubosidad. En el norte de Galicia y el entorno del Cantábrico se formará nubosidad baja, acompañada de bancos de niebla tanto en las primeras horas del día como al final de la tarde.

Por su parte, las temperaturas seguirán mostrando un comportamiento extremo. A pesar de un descenso generalizado en la Península y en Canarias —más acusado en el Cantábrico—, los valores máximos superarán los 35 grados en gran parte de la mitad sur peninsular, en las depresiones del noreste y en zonas de Baleares y Canarias. En la vertiente sur atlántica, las depresiones alcanzarán hasta 40 grados. En el litoral mediterráneo y Baleares, las máximas se mantendrán estables o con ligeros ascensos.

Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos y naranjas en varias comunidades autónomas por altas temperaturas, tormentas, lluvias y rachas de viento. Entre ellas se encuentran Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, así como puntos de Baleares y Comunidad Valenciana.

Las mínimas también descenderán en buena parte del territorio, aunque en el suroeste peninsular y litorales del norte podrían registrar un ligero ascenso. De hecho, la noche será especialmente calurosa en amplias zonas, ya que en gran parte del país no se bajará de los 20 grados, y en el Mediterráneo, Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur se podrían superar los 25.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR → El miércoles, descenso térmico transitorio. Tormentas en el norte y centro peninsular. → Nuevo ascenso térmico a partir del jueves. La ola de calor probablemente se prolongue hasta el lunes 18. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/UkxufsgcCY — AEMET (@AEMET_Esp) August 12, 2025

Canarias y otros fenómenos atmosféricos

En cuanto al viento, soplará del norte en Canarias y de levante en el Estrecho y Alborán, con intervalos de intensidad fuerte en ambos casos. En los litorales atlánticos gallegos también se registrarán vientos moderados del norte. En el resto del territorio, predominarán los vientos flojos: del sur y este en el Mediterráneo, del sur y oeste en la vertiente atlántica y del norte en la zona cantábrica.

Se prevén chubascos y tormentas en la mitad norte y el tercio este de la Península. Aunque no se descartan en otras zonas, no se esperan precipitaciones en el suroeste. En la meseta norte, zonas de montaña próximas, nordeste peninsular, Sistema Ibérico y Pirineos, las tormentas podrían ser localmente fuertes, con granizo y rachas muy intensas de viento. En Baleares se mantendrán los intervalos nubosos, mientras que en Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas, con posible calima en las orientales.

En Canarias, además tendrán temperaturas ligeramente más frías que ayer, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria estarán entre los 23 y 26 grados, mientras que en Santacruz de Tenerife tendrán mínimas de 24 y máximas de 31 grados.