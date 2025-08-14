España, entre el calor sofocante y las tormentas: 14 comunidades con avisos activos

La jornada de este jueves estará marcada por un contraste meteorológico notable en la Península y ambos archipiélagos. Tras el paso de una vaguada, la entrada de altas presiones por el norte favorecerá un flujo del nordeste que dejará abundante nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia. En estas zonas se esperan lluvias y lloviznas débiles, así como bancos de niebla matinales y vespertinos en áreas elevadas del interior. Durante la tarde, la nubosidad de evolución se extenderá a amplias zonas del interior, con probabilidad de chubascos y tormentas en el nordeste y la Ibérica.

En el entorno pirenaico podrán ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento. No se descartan tormentas aisladas en otras áreas montañosas del norte y sureste peninsular. En Baleares predominarán los intervalos de nubes altas, mientras que en el norte de Canarias se esperan cielos nubosos. En las islas orientales del archipiélago habrá presencia de calima, que también podría llegar al sur de otras zonas.

Como la ola de calor sigue activa, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por calor en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana; y por lluvias y tormentas en Aragón, Baleares y Cataluña. Los avisos se concentran principalmente entre el mediodía y la tarde, con niveles amarillo y naranja según la zona y el fenómeno.

14/08 00:06 Avisos activos hoy y mañana en España por temperaturas máximas, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/pF2IE8dFcZ — AEMET (@AEMET_Esp) August 13, 2025

Temperaturas y Canarias

Las temperaturas experimentarán comportamientos dispares. En Canarias, el extremo suroeste peninsular y el nordeste, las máximas descenderán, mientras que en el resto se prevé un ligero ascenso, más acusado en la meseta norte y en Galicia. Los termómetros superarán los 35 grados en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta norte, sur de Galicia, depresiones del noreste y áreas de Canarias y Baleares, alcanzándose los 40 en las depresiones de la vertiente sur atlántica. Las mínimas bajarán ligeramente, salvo en el entorno del Sistema Central occidental y Baleares, donde se mantendrán sin cambios. En la mitad sur, suroeste de Castilla y León y depresiones del noreste no se bajará de 20 grados, con valores por encima de 25 en el litoral mediterráneo, Canarias y depresiones atlánticas del sur. En Canarias tendrán una situación especial, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria estarán este jueves entre los 23 y los 26 grados y en Santacruz de Tenerife tendrán mínimas de 23 y máximas de 30 grados.

En cuanto al viento, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias, levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy intensas. En el Cantábrico y Galicia, el viento será del noroeste, mientras que en Baleares y la vertiente mediterránea predominará el sur y este. En la vertiente atlántica será de componente sur, y en el área cantábrica y Galicia, de norte y oeste.