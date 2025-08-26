AEMET activa avisos por altas temperaturas en siete comunidades y lluvias en el nordeste

La jornada del martes estará marcada por contrastes meteorológicos que afectarán de manera desigual a la Península, Baleares y Canarias. Los fenómenos más significativos serán los chubascos y tormentas que podrán alcanzar intensidad fuerte en el Pirineo, acompañados de granizo ocasional, mientras que en amplias zonas del interior y del Mediterráneo se impondrá el calor, con temperaturas notablemente elevadas.

Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene nivel amarillo por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunidad de Madrid, así como por tormentas y lluvias en Aragón y Cataluña. En Galicia, los avisos se centran en la presencia de fenómenos costeros.

En general, un frente atlántico poco activo se dejará sentir en el noroeste peninsular. A su paso, dejará cielos nubosos o cubiertos y algunas lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y el área cantábrica. En cambio, en el resto del territorio, dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubes medias y altas en el área mediterránea. Durante la mañana se registrará nubosidad baja en el Estrecho, el Ampurdán y puntos del sureste peninsular.

Con el avance de la tarde, la atmósfera se volverá más inestable en buena parte de la mitad norte peninsular, la meseta Sur y las sierras del sureste. Tanto que en el cuadrante nordeste se desarrollarán chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes en zonas del Pirineo. También se prevén en el entorno del Ebro y en áreas del sistema Ibérico, aunque con menor intensidad. En Canarias, la nubosidad será compacta en el norte de las islas, con precipitaciones que irán remitiendo a lo largo del día, mientras que en el sur los intervalos nubosos tenderán a desaparecer.

Se esperan bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular, en tramos de la fachada oriental y en el Estrecho. Además, la presencia de calima afectará a Baleares y a buena parte de la mitad este peninsular, lo que reducirá la visibilidad.

26/08 00:07 Avisos activos mañana en España por tormentas, lluvias, temperaturas máximas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/aP8IMCi2ro — AEMET (@AEMET_Esp) August 25, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas reflejarán un marcado contraste según la zona. Concretamente, descenderán de forma significativa en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, mientras que aumentarán en Baleares, Huelva y en gran parte de la mitad oriental peninsular. Los ascensos serán notables en las depresiones del nordeste, donde, al igual que en Mallorca, la meseta Sur y Andalucía, se superarán los 36 a 38 grados.

En cuanto a las mínimas, apenas variarán, aunque se mantendrán por encima de los 20 grados en la vertiente atlántica sur, el nordeste y el área mediterránea, con valores que en algunos puntos no bajarán de los 25 grados. Por su parte, en las Islas Canarias, las temperaturas serán similares a las de días anteriores con mínimas de 23 y máximas de 26 en Las Palmas de Gran Canaria y temperaturas entre los 22 y los 29 grados en Santacruz de Tenerife.

Por su parte, el viento soplará con intensidad variable según la región. En Canarias dominará el alisio, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en áreas expuestas. En los litorales del sureste y el oeste de Galicia se impondrá la componente norte, mientras que en el norte de Baleares predominará el viento de componente este. En el resto, los vientos serán flojos, con predominio de la componente este en la fachada mediterránea, la norte en la cantábrica y las componentes sur y oeste en la atlántica.