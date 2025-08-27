La AEMET activa avisos por tormentas en el norte y mantiene el calor en el sur y Baleares

La situación meteorológica de este miércoles estará marcada por una elevada inestabilidad en el norte y nordeste peninsular. El acercamiento de una vaguada atlántica provocará cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte, con precipitaciones débiles y dispersas en el Cantábrico, más intensas en el entorno pirenaico, donde podrán acumularse cantidades significativas.

Durante la tarde, los cielos tenderán a cubrirse en gran parte de la mitad norte y en el sureste. En el cuadrante nordeste se esperan chubascos y tormentas que alcanzarán intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte, acompañados de granizo en amplias zonas.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por precipitaciones y tormentas y tan solo dos por altas temperaturas, con diferentes niveles de riesgo según la evolución en comunidades como Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

En el resto de la Península y en Baleares predominarán cielos poco nubosos o despejados. En concreto, las islas registrarán intervalos de nubes medias y altas, mientras que en el Estrecho y puntos del Levante aparecerán nubes bajas. En Baleares y en el este peninsular se mantendrá la calima, que reducirá la visibilidad.

El viento será otro factor relevante. En Canarias soplará el alisio, con intervalos de intensidad fuerte al final del día. En el Mediterráneo norte predominarán los vientos del norte, que irán amainando, mientras que en la vertiente atlántica, el Cantábrico y los litorales del sur peninsular se impondrá el viento del oeste, con intervalos fuertes en Alborán. Además, en Baleares se espera viento del suroeste moderado.

27/08 00:06 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias, tormentas, temperaturas máximas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/oZnshZHIew — AEMET (@AEMET_Esp) August 26, 2025

Canarias y las temperaturas

Por su parte, las temperaturas descenderán de forma generalizada, con bajadas notables en áreas del oeste y nordeste. Sin embargo, en Mallorca y en Málaga se alcanzarán valores significativamente altos. Concretamente, en Mallorca se superarán los 36 grados y en zonas del Mediterráneo sur también se registrarán máximas similares. Las mínimas descenderán en la mitad noroeste, pero en amplias zonas del sur y en el Mediterráneo no bajarán de los 20 grados, y localmente se mantendrán por encima de los 25.

Ahora, Canarias mantendrá unas temperaturas suaves, similares a días pasados. Concretamente en Las Palmas de Gran Canaria tendrán temperaturas mínimas de 23 y máximas de 25, mientras que en Santacruz de Tenerife contarán con una temperatura entre 23 y 29 todo el día. Además, en el archipiélago predominarán cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibles lluvias débiles y dispersas. En el sur, el tiempo se mantendrá más estable, con cielos poco nubosos. El alisio soplará con fuerza en algunas zonas al final de la jornada, lo que ayudará a moderar las temperaturas.