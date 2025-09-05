Fin de semana de contraste del calor al frío: tormentas el sábado y bajada de temperaturas el domingo

La jornada del primer viernes de septiembre dejará un tiempo estable en buena parte del país, aunque con contrastes marcados según la zona. Para la jornada de hoy se prevén cielos poco nubosos en la mayoría de comunidades, acompañados de intervalos de nubes altas que recorrerán la Península y Baleares. Sin embargo, la entrada de humedad mediterránea condicionará el panorama en el levante peninsular, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán a la Comunidad Valenciana, al sur de Cataluña y al Pirineo oriental, con posibilidad de extenderse de forma puntual a Baleares. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en Andalucía, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, especialmente por tormentas y fenómenos costeros en el Mediterráneo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en buena parte del Mediterráneo y en el interior del tercio oriental, con un retroceso notable en la Comunidad Valenciana y zonas próximas. En contraste, se prevén aumentos en el resto de la Península, también acusados en el sur de la meseta Norte y en áreas interiores del Cantábrico. En el valle del Guadalquivir se superarán los 35 grados.

Mientras tanto, las mínimas bajarán en Galicia y en el cuadrante nordeste peninsular, a la vez que subirán en el extremo oeste y en la fachada oriental. En puntos del Mediterráneo y en el Guadalquivir no se descenderá de los 20 grados.

Predicción para el resto de la semana:

Esta tarde probables chubascos fuertes en el extremo noreste peninsular. Viernes: probables chubascos fuertes con tormenta en el litoral de Tarragona y Castellón. Sábado: chubascos fuertes ocasionales en el interior este peninsular.

Fin de semana: sábado y domingo

El sábado se esperan chubascos fuertes de forma ocasional en el interior este peninsular, en una jornada marcada aún por temperaturas plenamente veraniegas en todo el país. En el norte, los valores seguirán por debajo de lo habitual, aunque se prevé un ascenso notable a partir de mañana.

El domingo la inestabilidad se trasladará a la mitad oeste peninsular, con lluvias repartidas en varias zonas y un cambio de tendencia en el termómetro. Tras dos días de calor generalizado, se producirá un descenso acusado de las máximas en el oeste, mientras que en el resto aún se mantendrán en niveles altos.