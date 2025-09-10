La AEMET activa avisos por lluvias intensas en Baleares y Cataluña con riesgo de tormentas torrenciales

La jornada de este miércoles estará marcada por la inestabilidad en amplias zonas del país, con especial incidencia en Baleares, donde se esperan chubascos y tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte durante la madrugada. Además, no se descartan episodios localmente torrenciales ni precipitaciones persistentes en varias islas del archipiélago.

El paso de una vaguada atlántica afectará al extremo oriental peninsular y a Baleares, dejando cielos nubosos y lluvias de distinta intensidad según la zona. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos en Baleares y Cataluña por precipitaciones intensas. Hay que destacar que en Cataluña y Levante las precipitaciones serán en general débiles, aunque en el noreste catalán y en Mallorca podrían registrarse tormentas más intensas durante la tarde. En el resto de la Península predominarán los intervalos nubosos, con un ambiente más despejado hacia el sur y el sudeste.

En paralelo, la llegada de un frente atlántico dejará cielos cubiertos en la mitad noroeste, con lluvias frecuentes en Galicia, el Cantábrico y áreas próximas. Se prevé que las precipitaciones sean especialmente abundantes en el oeste gallego. Por su parte, la meseta Norte podría registrar algún chubasco ocasional por la tarde, aunque con menor intensidad.

La visibilidad también se verá reducida en algunos puntos, ya que se formarán bancos de niebla en zonas del interior norte y sureste peninsular, además de brumas en Galicia, el Cantábrico y Cataluña. Estos fenómenos podrían complicar la circulación en carreteras de montaña y en vías secundarias durante las primeras horas del día.

Por su parte, el viento soplará con distinta intensidad según las regiones. En Galicia y el Cantábrico se esperan rachas moderadas, que podrían llegar a fuertes y cambiarán de suroeste a noroeste. En el área mediterránea oriental predominarán vientos variables, flojos a moderados, que tenderán a componente oeste. En Alborán será poniente moderado, con intervalos de fuerte. En el resto del interior peninsular soplarán de componente oeste y norte, en general flojos, aunque con intervalos moderados durante la tarde.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Chubascos y tormentas intensas. ➡️ Desde este lunes por la tarde hasta el miércoles se producirán chubascos muy fuertes o torrenciales en el tercio este peninsular y Baleares. ➡️ También habrá granizo y vientos muy fuertes. + info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/vjMEMlsEUh — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2025

Temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en los tercios norte, este y sur peninsulares, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o con ligeros descensos. En cuanto a las mínimas, subirán de forma acusada en el oeste y descenderán en el tercio oriental y en áreas montañosas de Canarias, con valores estables en el resto del territorio. Además, en el Pirineo no se descartan las primeras heladas de la temporada.

Por su parte, en Canarias, el viento alisio se mantendrá con rachas muy intensas en las zonas más expuestas, aunque tenderá a amainar a lo largo del día. Los cielos permanecerán nubosos en el norte de las islas, con precipitaciones en áreas montañosas, mientras que en el resto predominarán los claros o intervalos de nubes. Las temperaturas tienen poca variación respecto a días anteriores, en Las Palmas de Gran Canaria tienen mínimas de 22 grados y máximas de 26 mientras que en Santacruz de Tenerife estarán entre los 23 y 27 durante toda la jornada.