La AEMET prevé chubascos en el norte y temperaturas en ascenso en gran parte de España

El paso de un frente atlántico marcará este jueves la evolución del tiempo en la Península, dejando un panorama muy distinto según la zona. Mientras que Galicia y el Cantábrico occidental registrarán las precipitaciones más abundantes y persistentes, el resto del país disfrutará de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso. Por su parte, en el extremo norte, la llegada del frente se traducirá en cielos muy nubosos y lluvias continuas, que en el interior de Galicia y de la cornisa cantábrica podrán transformarse por la tarde en chubascos más dispersos.

En cambio, en amplias áreas del centro y sur peninsular predominarán las condiciones estables, con nubosidad baja en las primeras horas sobre la meseta Norte y el suroeste, pero sin mayores consecuencias. Solo en los sistemas Central e Ibérico no se descarta alguna precipitación débil y aislada. En el área mediterránea, tanto el litoral como el interior presentarán cielos despejados o con escasas nubes, una situación que se extenderá también a gran parte del este peninsular.

Los bancos de niebla serán otro de los protagonistas de la jornada. La previsión apunta a su formación en distintos puntos del interior norte peninsular, tanto a primeras horas como al final del día. En la meseta Norte y en áreas montañosas de Extremadura, en cambio, solo aparecerán de madrugada.

Por su parte, el viento soplará con diferentes intensidades según las regiones. En Canarias predominará el régimen de alisios, con intervalos de fuerte en las zonas más expuestas. Galicia y Cantábrico registrarán rachas moderadas, que girarán de suroeste a noroeste conforme avance el frente. En el Mediterráneo oriental, los vientos serán variables, flojos o moderados, con intervalos intensos de norte en el Ampurdán. En Alborán predominará el poniente moderado, que tenderá a amainar. En el resto del país se impondrán los vientos de componente oeste y norte, con intervalos de mayor intensidad en el valle del Ebro y la meseta Norte durante la tarde.

🌡️🌊Evolución de la temperatura del agua del mar Mediterráneo en los últimos veinte meses. ➡️ Durante TODOS los días de 2024 y 2025 (hasta el 31 de agosto) estuvo más cálido de lo normal. Solo se acercó a la media propia de la época del año a finales de julio de 2025. pic.twitter.com/mmEmqJdEZQ — AEMET (@AEMET_Esp) September 10, 2025

Temperatura y Canarias

Las temperaturas tenderán a subir en la mayor parte del país, con dos excepciones: Galicia y la Cordillera Cantábrica, donde los valores máximos se mantendrán sin cambios o incluso en ligero descenso. También en el este de Cataluña se espera estabilidad térmica. En cuanto a las mínimas, descenderán en el noroeste y el nordeste peninsular, aunque en el litoral mediterráneo no bajarán de los 20 grados.

En Canarias se mantendrá el régimen de alisios, con intervalos de fuerte en las zonas más expuestas y nubosidad en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 23 y los 28, lo que dejará una jornada cálida y estable en la mayor parte del archipiélago.