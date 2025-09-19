La AEMET activa avisos por tormentas en media España y alerta de 38 grados en el sur y Canarias

La Península y Canarias estarán este viernes bajo la influencia de una masa de aire subtropical que marcará la evolución meteorológica de la jornada. Esta situación traerá nubosidad de tipo medio y alto que avanzará de sur a norte en gran parte del territorio peninsular, aunque sin alcanzar la fachada oriental, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos amarillos por tormentas y por altas temperaturas. Estos avisos están vigentes en Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Los avisos se concentran en la franja central de la jornada, entre el mediodía y la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de los chubascos acompañados de aparato eléctrico.

Durante la tarde, se prevé la formación de nubosidad de evolución en la meseta, cordilleras próximas y el Alto Ebro, con tormentas que podrían descargar con intensidad y acompañarse de rachas muy fuertes de viento. La AEMET señala que las precipitaciones serán localmente fuertes en la meseta norte, el norte de la Ibérica y el alto Ebro. También en Canarias se contempla la posibilidad de algún chubasco ocasional en las cumbres.

En las primeras horas del día se esperan nubes bajas en el extremo este peninsular, el bajo Ebro, Baleares, el Estrecho, Melilla y el oeste de Galicia. Estas formaciones podrían dar lugar a bancos de niebla matinales, que tenderán a disiparse con el paso de las horas. Por su parte, la calima volverá a estar presente en Canarias, con concentraciones significativas, y no se descarta que también alcance al sur y oeste peninsular en menores proporciones.

Además, los vientos soplarán con intensidad variable: moderados de componente este en litorales del sur peninsular, sur de Baleares y Cádiz, con intervalos fuertes y alguna racha muy intensa en el Estrecho. En el resto del territorio serán flojos, con predominio del este y nordeste en Canarias, norte y oeste en el Cantábrico, y sur y oeste en Galicia y la meseta Norte.

18/09 11:37 Avisos activos hoy y mañana en España por polvo en suspensión y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/oldnaL131V — AEMET (@AEMET_Esp) September 18, 2025

Canarias y las temperaturas

Respecto a las temperaturas, la jornada traerá un descenso generalizado de las máximas en la Península, salvo en Galicia y Canarias, donde se mantendrán sin cambios. A pesar de este alivio térmico en buena parte del país, se superarán los 35 grados en áreas del suroeste peninsular y de Canarias, e incluso los 38 grados en depresiones interiores. También podrían alcanzarse los 35 grados en puntos de la meseta Norte, el sur de Galicia, el Cantábrico oriental y la cuenca del Ebro. Por su parte, las mínimas subirán en el oeste y centro-norte peninsular, mientras que en el Mediterráneo, el bajo Ebro, el suroeste peninsular y Canarias no descenderán de los 20 grados, e incluso se mantendrán por encima de 25 en algunas zonas.

En el archipiélago canario, el calor será especialmente intenso, con valores que se mantendrán entre los más altos del país. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 33 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 27 y los 33. La presencia de calima acentuará la sensación térmica, y la AEMET advierte de que en varias islas se superarán los 35 grados, consolidando a Canarias como una de las regiones más afectadas por la ola de calor en curso.