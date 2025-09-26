El tiempo del fin de semana marcado por el exhuracán Gabrielle: lluvias y viento en buena parte del país

El fin de semana llega con contrastes en el tiempo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras un viernes mayoritariamente soleado, con algunos chubascos en el Mediterráneo, el sábado y domingo estarán marcados por la influencia de la borrasca ex-Gabrielle, que traerá lluvias y fuertes rachas de viento al noroeste y se extenderá a gran parte de la Península y Baleares.

Un viernes de sol generalizado

La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados. La situación solo se complica en puntos del Mediterráneo, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta que irán remitiendo con el paso de las horas. No existen avisos meteorológicos por parte de la AEMET.

La inestabilidad se concentra en el entorno del Mar Balear. Mallorca, Menorca y zonas costeras de Cataluña registrarán chubascos con tormenta, que también podrán aparecer a primeras horas en el norte de la Comunidad Valenciana. Las lluvias tenderán a remitir a lo largo del día. El nordeste de Cataluña vivirá una jornada más nubosa, con precipitaciones moderadas.

Por la tarde, crecerán nubes de evolución en las montañas de Andalucía oriental y del sureste, con posibles tormentas aisladas de corta duración. En cuanto al viento, en la Península y Baleares predominarán flojos de dirección variable, con rachas moderadas en el Estrecho, el noroeste y, al final del día, en el litoral valenciano y las Pitiusas.

Subida de temperaturas

Las temperaturas máximas ascenderán en buena parte de la mitad norte y en algunas zonas del sur, mientras que las mínimas subirán en áreas de montaña. Descenderán ligeramente en el litoral de Galicia y del sureste peninsular. Todavía se esperan heladas débiles en el Pirineo. En zonas de Córdoba y Sevilla se alcanzarán los 32 grados mientras se esperan mínimas de 2 grados en Soria.

El sábado toma protagonismo un exhuracán

El sábado llega con un protagonista inesperado: el exhuracán Gabrielle, transformado ya en borrasca extratropical, que se aproximará a la Península trayendo nubosidad abundante y precipitaciones en el noroeste. Pese a ello, el día será de contrastes, con sol y temperaturas en ascenso en el este y Baleares.

La nubosidad aumentará de norte a sur con la aproximación de Gabrielle. Predominarán nubes medias en el tercio norte y altas en el resto de la Península y Baleares. Galicia será la zona más afectada, con lluvias localmente intensas en el oeste, donde no se descarta alguna tormenta.

Las precipitaciones podrían extenderse a otras zonas del tercio occidental peninsular de forma más débil. Además, los vientos soplarán con intensidad creciente en Galicia, donde se esperan rachas muy fuertes asociadas a la borrasca.

🌀 La borrasca ex-Gabrielle (llamada así porque en origen era un ciclón tropical con ese nombre) se acercará a la Península este fin de semana. ➡️ Dará lugar a rachas muy fuertes de viento y lluvias en zonas del oeste y sur peninsular. pic.twitter.com/xA6L26dQTA — AEMET (@AEMET_Esp) September 25, 2025

En el Archipiélago Balear el cielo se mantendrá nuboso, con posibles chubascos y tormentas ocasionales, especialmente en Mallorca y Menorca. En Canarias, la situación será mucho más tranquila, con alisios moderados y cielos poco nubosos en la mayor parte del archipiélago. No existen avisos meteorológicos por parte de la AEMET.

Temperaturas en dos direcciones

El paso de Gabrielle marcará un contraste térmico. Las máximas descenderán en el extremo occidental, especialmente en Galicia, mientras que aumentarán en la mitad oriental peninsular y Baleares. Las mínimas subirán en el norte y Baleares, pero bajarán en puntos de Galicia, nordeste de Cataluña y golfo de Cádiz.

Todavía se esperan heladas débiles en el Pirineo. Soria seguirá registrando la temperatura mínima más baja con dos grados mientras Sevilla mantendrá la máxima en 32 grados.

El domingo persiste la influencia de ex-Gabrielle

La jornada del domingo estará dominada por la borrasca extratropical Gabrielle, que aunque debilitada respecto a días anteriores, continuará influyendo en la atmósfera peninsular. La incertidumbre sigue siendo alta, pero el escenario más probable apunta a un día de cielos nubosos y lluvias repartidas en gran parte del país. Por el momento, no existen avisos meteorológicos por parte de la AEMET.

Las precipitaciones podrán afectar a casi toda la Península y Baleares, con excepción de Melilla. Serán más probables en el Cantábrico, el suroeste peninsular y un amplio entorno de Cataluña. En el suroeste podrían acumularse cantidades significativas, mientras que en Cataluña, Comunidad Valenciana y este de Aragón se esperan tormentas localmente intensas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles posibles, y más despejados en el resto.

Los vientos soplarán con fuerza en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia, donde se esperan rachas muy fuertes. También podrán sentirse con intensidad moderada en Baleares y el golfo de Cádiz. En el resto de la Península predominarán vientos flojos. En Canarias continuará el régimen de alisios con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Evolución de las temperaturas

Las máximas subirán en Canarias y en el suroeste de Galicia, mientras descenderán en la vertiente Atlántica sur y en áreas de la Cordillera Cantábrica e Ibérica. Las mínimas aumentarán de forma generalizada, sobre todo en los interiores del tercio oriental, mientras que descenderán en torno al Mar Balear.

Esta jornada, Soria deja de ser la provincia con una temperatura más baja para ceder el testigo a Burgos y León que se quedarán en los 8 grados. Asimismo, Murcia ocupa el lugar de la capital hispalense al registrar una máxima de 32 grados.