La AEMET activa avisos por lluvias en Andalucía y Valencia por la influencia de una vaguada fría

La jornada del miércoles estará marcada por un ambiente estable en la mayor parte del país, aunque con algunas excepciones ligadas a la influencia de una vaguada fría en altura que afectará al área mediterránea. Esta situación mantendrá cierta inestabilidad, aunque menos intensa que en días anteriores. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos por lluvias en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Por su parte, en los litorales catalanes, del sudeste peninsular, Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos acompañados de chubascos ocasionales. Estos episodios serán más probables y localmente abundantes en el entorno de cabo de Palos, donde no se descarta la aparición de alguna tormenta aislada.

En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque no faltarán las nubes bajas y las nieblas matinales en el centro-este, así como en zonas de los tercios norte y sudeste. A medida que avance la jornada, se formarán nubes de evolución en la mitad sur peninsular y en el este de Cataluña, con posibilidad de chubascos dispersos, más probables en las sierras del sudeste. En horas finales, las precipitaciones podrían extenderse a zonas del litoral y Pirineo catalán.

Por su parte, el viento soplará de componente este en Alborán, con intervalos de intensidad moderada, y será fuerte en algunos tramos del Estrecho, el Cantábrico occidental y los litorales del norte de Galicia. En el área mediterránea oriental predominarán los vientos del norte, que rolarán a sur en torno al mar Balear y a este en los litorales del sudeste. También se esperan intervalos de fuerte en Ampurdán y Menorca. En el valle del Ebro se registrarán rachas de norte moderadas, mientras que en el resto de la Península el viento tenderá a ser flojo.

01/10 05:24 Avisos activos hoy en España por lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/gqOc5ZanTu — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un ascenso en buena parte de la Península, mientras que en Andalucía, el nordeste y los archipiélagos se mantendrán con pocos cambios. En cuanto a las mínimas no presentarán grandes variaciones, aunque subirán en la mitad oeste peninsular y bajarán ligeramente en el este. En las cumbres del Pirineo se esperan heladas débiles y aisladas.

Por su parte, en Canarias, los cielos presentarán intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de precipitaciones débiles en las medianías. En el resto del archipiélago se prevén intervalos nubosos sin mayores consecuencias. Los vientos en Canarias soplarán flojos a moderados de componente este, mientras que en zonas altas predominará la dirección suroeste. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre 21 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 22 y 27.