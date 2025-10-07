La AEMET anuncia tiempo anticiclónico y calor inusual en el Cantábrico oriental

La jornada del martes estará marcada por un tiempo anticiclónico y estable en la mayor parte del país. Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y la presencia de nubosidad baja durante las primeras horas del día en zonas del cuadrante sudeste y áreas del litoral mediterráneo. De hecho, en estos puntos, podrían formarse bancos de niebla matinales, especialmente densos en el este de la Meseta Sur.

A lo largo de la tarde se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que la aproximación de un frente atlántico podría dejar brumas o nieblas costeras en los litorales del oeste de Galicia. Por su parte, en el archipiélago canario, los cielos estarán más nubosos en el norte de las islas, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, y predominio de tiempo poco nuboso en el resto. No se descarta la presencia de una ligera calima en altura, sobre todo en las islas orientales.

Por su parte, el viento será protagonista en algunos puntos. En Canarias soplará el alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas. También se esperan rachas intensas de levante en el Estrecho, mientras que en Menorca y el Ampurdán se mantendrá la tramontana moderada. En el resto del país, los vientos serán flojos y variables, con tendencia a establecerse de componente oeste a lo largo del día.

Predicción semanal:

🌞Lunes y martes: predominio de sol, sin precipitaciones. ⛈️De miércoles a domingo: con cierta incertidumbre, se espera un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el mediterráneo; también podría haber chubascos en el interior peninsular. pic.twitter.com/wYJfJa5Van — AEMET (@AEMET_Esp) October 6, 2025

Temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el oeste de Galicia y de forma local en el suroeste peninsular, mientras que aumentarán de manera ligera o moderada en el resto del país. Este ascenso será más acusado en zonas interiores del Cantábrico oriental y del sureste peninsular. Por su parte, las mínimas subirán en la mitad norte y en el centro peninsular, especialmente en áreas de montaña y en la Meseta Norte, mientras que bajarán en regiones del Mediterráneo, Andalucía occidental y el sur de Extremadura.

De hecho, en el interior peninsular se esperan máximas que oscilarán entre los 23 y 29 grados, algo más altas en el sureste, mientras que en el norte los valores serán más templados, con mínimas que tenderán a subir ligeramente respecto a jornadas anteriores.

Por su parte, en Canarias, el ambiente seguirá estable, con pocos cambios térmicos. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros marcarán entre 22 y 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre 21 y 28. Predominarán los vientos alisios moderados, con rachas fuertes en las vertientes expuestas y una ligera calima en las islas orientales.