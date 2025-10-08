Inestabilidad general en España: tormentas fuertes, nieblas y desplome térmico en el norte peninsular

Una vaguada fría en altura marcará este miércoles la evolución meteorológica en la Península y Baleares, generando un ambiente inestable con lluvias, tormentas y un descenso acusado de las temperaturas en algunos puntos del norte. Las precipitaciones más persistentes se concentrarán en el Cantábrico y el norte de Galicia, aunque no se descartan chubascos dispersos en zonas cercanas. En el resto del país predominarán los intervalos de nubes altas, con nubosidad baja matinal en regiones del nordeste y el Estrecho. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos por lluvias y tormentas en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, especialmente durante la segunda mitad del día.

Es durante la tarde cuando la inestabilidad se intensificará en áreas montañosas y en el tercio este peninsular. Tanto que se esperan chubascos y tormentas en la Ibérica, el sistema Central, la Cordillera Cantábrica, el Pirineo oriental, las Béticas orientales y amplias zonas del centro y este peninsular. Podrán ser localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, el extremo este de Castilla-La Mancha y zonas del sur del sistema Ibérico. Con menor probabilidad, las precipitaciones podrían alcanzar algunos puntos del litoral de Cataluña o Baleares. Por su parte, en Canarias, los cielos se mantendrán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nubosos en el resto.

La jornada comenzará con la formación de nieblas matinales en Galicia, el Estrecho y Cataluña, sin descartarse en Melilla y el sureste peninsular. Por la tarde podrían aparecer bancos de niebla en zonas elevadas del interior del Cantábrico y en el sureste gallego. En el archipiélago canario se prevé la presencia de calima en altura, especialmente en las islas orientales.

En el apartado de vientos, predominarán los del norte en las costas gallegas, moderados en general, mientras que en el resto soplarán flojos, con componentes variables según la zona: sur y este en la fachada oriental y Baleares, oeste en el sur atlántico y norte en otras áreas. En el valle del Ebro, la meseta Norte y el Cantábrico occidental podrían darse intervalos moderados, y en Alborán se prevé poniente moderado.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular y Baleares. Situación de inestabilidad prolongada, en la que entra en juego la dana Alice. ¡Precaución! ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas!

Temperaturas y Canarias

Las temperaturas descenderán en buena parte del norte y oeste de la Península, con bajadas localmente notables en el interior del Cantábrico y el nordeste de Galicia. En cambio, se espera un ascenso de las máximas en Canarias y en áreas del centro de Aragón, mientras que en el resto del territorio los cambios serán ligeros. Las mínimas caerán en el extremo oeste peninsular, pero tenderán a subir en el centro, la mitad norte y Baleares.

En Canarias, el alisio soplará con fuerza, especialmente en zonas expuestas, donde se esperan rachas muy fuertes. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 26 grados en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre 22 y 28 grados, acompañadas de un ambiente cálido y algo ventoso.