La llegada de la DANA 'Alice' mantendrá un panorama de inestabilidad durante el fin de semana en buena parte del este y sureste peninsular, así como en Baleares. De hecho se prevén precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, acompañadas de tormenta y granizo, especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana y el este de la Región de Murcia, donde los acumulados podrían ser significativos.

Este viernes la situación es especialmente preocupante en zonas como Murcia, Alicante y Cartagena. Tanto que la AEMET asegura que, por ejemplo, en Campo de Cartagena y en Mazarrón (Murcia) pueden llegar a acumularse 60mm de agua por hora y, en Alicante pueden llegar a acumularse 180mm de agua en 12 horas, afectando especialmente a la mitad sur.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con especial incidencia durante la jornada del viernes. En el mapa de avisos se observa riesgo naranja y rojo en el sur valenciano y el este murciano por precipitaciones que podrían alcanzar intensidad torrencial, mientras que en otras zonas del litoral oriental el nivel de alerta es amarillo o naranja, en función de la evolución de las tormentas.

Las precipitaciones también afectarán a Ceuta, Melilla y las sierras del sur de Andalucía, donde podrían registrarse chubascos intensos en zonas montañosas. En el resto del centro y suroeste peninsular no se descartan lluvias dispersas, aunque con menor intensidad. Además, en el norte, el paso de la DANA se notará de forma más débil, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras en el Cantábrico oriental.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el cuadrante sureste, el mar de Alborán y Canarias, mientras que subirán en el litoral atlántico andaluz, el oeste de la Cordillera Cantábrica y Galicia. Por su parte, las mínimas tenderán a subir en el suroeste peninsular, el centro, la mitad norte y Baleares.

⚠️AVISO ESPECIAL | Lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular y Baleares. ➡️En puntos del área mediterránea las lluvias podrán ser torrenciales, con posibles inundaciones y crecidas súbitas. Extrema las precauciones. + info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/ew0qJ9zEzx — AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025

Fin de semana de lluvias fuertes e intensas

La DANA mantendrá la inestabilidad el sábado, con precipitaciones y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y en la fachada oriental peninsular, especialmente entre el delta del Ebro y el cabo de la Nao. Tanto que la AEMET mantiene avisos amarillos y naranjas por riesgo de lluvias localmente torrenciales y acumulados significativos en zonas costeras de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares.

No obstante, las lluvias tenderán a remitir durante la tarde en el sureste, mientras que en el resto del país predominarán cielos poco nubosos, salvo en el tercio norte, donde habrá nieblas matinales. Por su parte, las temperaturas máximas subirán de forma notable en el interior del Cantábrico oriental, y descenderán ligeramente en el bajo Ebro. Las mínimas se mantendrán sin grandes cambios.

Ya el domingo se mantendrá la inestabilidad en el este peninsular y Baleares, aunque con menor intensidad. Además, la AEMET prevé precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes en la Comunidad Valenciana, Cataluña y el norte de Baleares, especialmente en el entorno del bajo Ebro, donde seguirán activos los avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y posibles chubascos dispersos en zonas de montaña o puntos aislados de ambas mesetas. Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico, Baleares y el sureste peninsular, con descensos en Cataluña y pocos cambios en el resto.