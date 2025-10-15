La AEMET mantiene la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Baleares, Cataluña y Galicia

La jornada de este miércoles mantiene la inestabilidad atmosférica en el este de la Península y Baleares, donde la presencia de una masa de aire frío en altura continúa provocando cielos nubosos y precipitaciones. Desde primeras horas se esperan chubascos y tormentas en el medio y bajo Ebro, los litorales valencianos y el archipiélago balear. Aunque se prevé que sean de menor intensidad que en días anteriores, podrán ser localmente fuertes durante la madrugada en Menorca y en el norte de Mallorca. Por ello, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este 15 de octubre permanecen activos avisos amarillos por lluvias y tormentas en Baleares, Cataluña y Galicia.

Durante la tarde, las nubes de evolución se desarrollarán en puntos del interior peninsular, especialmente en el nordeste de Cataluña, donde no se descartan tormentas localmente intensas. Y además podrán registrarse precipitaciones más débiles en áreas montañosas del tercio oriental. En el resto del territorio, predominarán los cielos poco nubosos, salvo en el norte de Galicia y la franja cantábrica, donde se esperan intervalos de nubes bajas. Por el suroeste peninsular aumentará la nubosidad media y alta a lo largo del día.

Por su parte, las nieblas matinales serán otro de los fenómenos destacados, sobre todo en los tercios norte y este. En el norte de Lugo podrían ser espesas y persistentes, reduciendo de forma notable la visibilidad. También se prevén bancos de niebla costera en las Rías Gallegas. En cuanto al viento, predominará la componente este y nordeste, con rachas moderadas en los litorales y algún intervalo fuerte en el norte de Galicia y el Estrecho. En el interior peninsular, los vientos serán flojos y variables, con predominio del este durante las horas centrales del día.

Predicción hasta el fin de la semana: Hoy: en el nordeste peninsular y Baleares, lluvias intensas que podrían ir acompañadas de tormentas. Miércoles: probables chubascos en Baleares. De jueves a sábado: chubascos en Canarias y probables en el interior este peninsular. (1/2) pic.twitter.com/Or4LWQ40id — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2025

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas en general no experimentarán grandes cambios respecto a jornadas anteriores, salvo un ligero descenso de las mínimas en el sistema Ibérico norte. De hecho, en las cumbres pirenaicas podrían darse heladas débiles. En el conjunto del país, el ambiente será otoñal, con temperaturas agradables en el sur y oeste peninsular y algo más frescas en el norte.

Por su parte, en Canarias, el cielo se mantendrá con abundante nubosidad, sobre todo de tipo medio y alto, aunque la probabilidad de precipitaciones es muy baja y se limitaría a las zonas montañosas. Las temperaturas en el archipiélago permanecerán estables, con valores suaves propios de octubre. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan máximas de 25 grados y mínimas en torno a los 21, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las máximas alcanzarán los 26 y las mínimas rondarán los 21.