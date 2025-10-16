Alerta de la AEMET: masa de aire frío con lluvias y tormentas en cinco comunidades autónomas

La jornada de este jueves estará marcada por la continuidad de una masa fría en altura que mantiene su influencia sobre el este de la Península y Baleares. Este fenómeno, en desplazamiento hacia el sur, aumentará la inestabilidad atmosférica y propiciará la formación de nubosidad y chubascos, especialmente durante las horas centrales del día. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana por lluvias y tormentas que podrían ser localmente intensas.

De hecho, desde primeras horas, se prevén cielos nubosos en el litoral de Cataluña y en el entorno del golfo de Valencia, donde no se descartan chubascos aislados. A lo largo del día, la nubosidad media y alta se extenderá desde el suroeste, dejando cielos cubiertos en buena parte de la mitad sur peninsular. En el interior, el desarrollo de nubes de evolución dará lugar a chubascos acompañados de tormenta, más probables e intensos en zonas del tercio oriental y en áreas montañosas de la mitad sur. En el resto de la mitad norte, el cielo permanecerá poco nuboso, aunque con intervalos de nubes bajas durante la mañana.

Por su parte, las nieblas volverán a ser protagonistas en los tercios norte y este, especialmente en el norte de Lugo, donde podrían ser persistentes. También se esperan bancos de niebla costera en las Rías Gallegas, reduciendo la visibilidad en las primeras horas del día. Además, el viento soplará con carácter flojo o moderado. En el área mediterránea y el Cantábrico predominarán los de componente este, con intervalos de mayor intensidad en el Estrecho. En el resto del país, serán variables, aunque con predominio de las componentes sur y este en la mitad sur peninsular.

Predicción hasta el fin de la semana: Hoy: en el nordeste peninsular y Baleares, lluvias intensas que podrían ir acompañadas de tormentas. Miércoles: probables chubascos en Baleares. De jueves a sábado: chubascos en Canarias y probables en el interior este peninsular. (1/2) pic.twitter.com/Or4LWQ40id — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2025

Canarias y las temperaturas

En general, las temperaturas experimentarán un descenso en el tercio sur y en Galicia, más acusado en el interior gallego. En los litorales del Cantábrico y la vertiente mediterránea, las mínimas también bajarán ligeramente, mientras que en el resto del país tenderán a subir. Este ascenso será más notable en las zonas de montaña del interior peninsular y en las islas Canarias orientales. De hecho, en las cumbres pirenaicas podrían registrarse heladas débiles.

Por su parte, en el archipiélago canario, se espera una jornada con cielos nubosos y predominio de nubes medias y altas. En las islas más occidentales no se descarta un aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones, más probables en las vertientes orientadas al oeste y al sur. Las temperaturas se mantendrán suaves en comparación con el resto del país. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 21 y 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores estarán entre 20 y 26 grados.