España partida en dos por el tiempo: lluvia en el norte y ambiente templado en el Mediterráneo

La jornada de este lunes estará marcada por la inestabilidad en el noroeste peninsular. En el oeste de Galicia se esperan precipitaciones persistentes y chubascos localmente fuertes que podrían ir acompañados de tormenta al final del día, dando lugar a acumulados significativos. Además, las rachas de viento del suroeste soplarán con fuerza en los litorales del norte gallego, el oeste de Asturias y las zonas altas de la Cordillera Cantábrica, donde no se descartan intervalos muy fuertes. Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos activos en Galicia por lluvia y viento durante la jornada.

La influencia de una circulación atlántica traerá el paso de sucesivos frentes sobre la Península y Baleares. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, con una tendencia a nubosidad alta al final del día en la mitad sur peninsular y el archipiélago balear. Por su parte, las precipitaciones serán menos frecuentes e intensas cuanto más al sur y al este, siendo poco probables o inexistentes en el tercio sureste. En el resto del país, la nubosidad irá variando según el avance del frente. En Galicia las lluvias serán las más destacadas, mientras que en comunidades del interior norte y noroeste se registrarán también precipitaciones, aunque de menor entidad.

El viento será otro de los protagonistas del día, soplando moderado del oeste y suroeste en la mayor parte de la Península y Baleares, con rachas muy fuertes en el litoral gallego y asturiano, así como en zonas de montaña del norte. También podrán darse intervalos intensos al principio en el Ampurdán y, a partir del mediodía, en el mar de Alborán.

La semana del 20 al 26 de octubre será más cálida de lo normal en casi todo el país. Además, el paso de frentes dejará lluvias en Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León.

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será más templado en el Mediterráneo y más fresco en el norte, donde la influencia atlántica mantendrá las máximas contenidas. El contraste térmico entre el norte lluvioso y el sur más despejado marcará la tónica de una jornada típicamente otoñal. En general, en el área mediterránea y el valle del Ebro, las temperaturas tenderán a subir ligeramente, con un ambiente más templado. En cambio, en el resto peninsular predominarán los descensos térmicos, especialmente en el Cantábrico y en las depresiones fluviales que vierten al Atlántico. Por su parte, las mínimas bajarán en el norte y la mitad occidental de Castilla, mientras que subirán en el resto peninsular y en Baleares, aunque con menor intensidad en Galicia.

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna precipitación aislada. En Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos sin lluvias relevantes. Por su parte, las temperaturas se mantendrán estables, con valores suaves. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 22 y los 27 grados.