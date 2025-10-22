Las lluvias volverán a ser protagonistas este miércoles en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia, donde se espera que las precipitaciones sean persistentes y localmente fuertes. También se prevén chubascos en Asturias y en la cordillera Cantábrica, acompañados de rachas muy fuertes de viento del oeste que podrían complicar la situación meteorológica en las zonas de montaña y el litoral atlántico. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por lluvia, viento y fenómenos costeros en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja, con mayor intensidad prevista entre la tarde y la noche.

En el resto del área cantábrica y en los principales sistemas montañosos de la vertiente atlántica y del Pirineo podrían producirse precipitaciones débiles y dispersas, con posibilidad de extenderse de forma ocasional a las dos mesetas. A últimas horas, la llegada de un nuevo frente atlántico volverá a generalizar las lluvias en el tercio noroeste, con mayor intensidad en Galicia, donde no se descartan tormentas aisladas.

Además, durante la jornada, una masa de aire húmedo procedente del Atlántico mantendrá los cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la Península. Las únicas excepciones se darán en regiones mediterráneas, el nordeste y Baleares, donde predominarán los intervalos de nubes altas. Por su parte, en la mitad sur peninsular, las nubes tenderán a disiparse con el paso de las horas, dejando una tarde más despejada.

No hay que olvidar que las nieblas matinales y vespertinas serán frecuentes en zonas de montaña, especialmente en Galicia occidental, los Pirineos y la Meseta Sur, donde podrían mantenerse durante buena parte del día. Por su parte, el viento soplará con fuerza del suroeste y oeste en la mayor parte de la Península y Baleares, arreciando conforme avance el día. De hecho, se esperan rachas muy fuertes en Galicia, Asturias, el norte del sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica, con posibilidad de alcanzar estas intensidades en puntos del interior valenciano, la Meseta Norte y el Mar de Alborán.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas en el país apenas variarán, aunque subirán ligeramente en el norte de Andalucía, el bajo Ebro y el Cantábrico oriental. De hecho, en el interior peninsular, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 24 grados, mientras que en las zonas costeras del Mediterráneo se prevén valores más altos, alcanzando los 29°C en puntos de Murcia y Málaga.

En el norte peninsular, el ambiente será más fresco, con máximas que apenas superarán los 20°C debido a la nubosidad y las lluvias persistentes. En el centro del país, ciudades como Madrid registrarán temperaturas en torno a los 22°C, mientras que en el valle del Guadalquivir se superarán ligeramente los 27°C. Por su parte, las mínimas experimentarán un ascenso de ligero a moderado en la Península y Baleares, mientras que en Canarias se mantendrán sin cambios.

Ahora, en el archipiélago canario predominarán los intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional. En el resto del territorio, el ambiente se mantendrá poco nuboso, con vientos alisios moderados que tenderán a amainar en las islas occidentales. Las temperaturas seguirán siendo suaves: en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 22 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 21 y 27. En conjunto, el archipiélago conservará un clima estable frente al descenso térmico previsto en el norte peninsular.