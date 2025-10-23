La AEMET activa el aviso rojo por un frente que barre la Península con fuertes lluvias y viento

El paso de un frente frío marca este jueves la evolución del tiempo en buena parte del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia, acompañadas de un notable descenso de las temperaturas en amplias zonas del norte peninsular. Además, el viento de componente oeste soplará con fuerza en la mitad norte, el tercio este y Baleares, donde se prevén rachas muy fuertes durante la jornada. Recordemos que el frente recorrerá la Península de oeste a este dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. Tras su paso, tenderán a abrirse claros, especialmente en el sur y el sureste, donde apenas se esperan lluvias.

Durante la primera mitad del día, las lluvias afectarán sobre todo a la mitad norte y a zonas del entorno de la meseta Sur. En la segunda mitad, quedarán restringidas de forma ocasional a los extremos norte y oeste. Además, las precipitaciones serán más intensas en el extremo noroeste y en el área cantábrica, con posibilidad de tormentas. Por su parte, Galicia será la región más afectada, con lluvias persistentes y localmente fuertes, sin descartar acumulaciones importantes en el litoral. También podrían darse chubascos en el País Vasco y norte de Navarra.

Por todo ello, la AEMET mantiene activos numerosos avisos meteorológicos en buena parte del norte y del este peninsular. Galicia, Cantabria, el País Vasco y Navarra se encuentran bajo avisos amarillos y naranjas por viento y precipitaciones, mientras que en algunas zonas del litoral cantábrico oriental se ha activado el aviso rojo, el nivel máximo de riesgo, por rachas muy fuertes y lluvias intensas. Además, en el centro y el noreste peninsular se observan avisos amarillos por viento y oleaje, que podrían complicar la jornada en tramos de costa y áreas de montaña. En el mapa de avisos, los tonos amarillo, naranja y rojo se extienden desde Galicia hasta el Pirineo, dibujando una franja de inestabilidad que contrasta con el verde del sur y del Levante, donde predominará la calma meteorológica.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Litoral cántabro, Bizkaia litoral y Gipuzkoa litoral Este jueves se espera mar combinada del Noroeste con olas de Hs de 7 a 8 m. Viento del Oeste o Noroeste de fuerza 8, localmente fuerza 9 en mar adentro. ¡Precaución! Consulta los avisos en vigor en web/app pic.twitter.com/8RjIb4mkup — AEMET (@AEMET_Esp) October 22, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas previstas para este jueves registran un claro contraste en el territorio nacional. Por una parte, en la mitad norte peninsular se espera un descenso generalizado ya que en zonas interiores los valores mínimos pueden caer con fuerza, mientras que en la franja cantábrica las máximas bajarán de forma localmente notable. En cambio, en el tercio sur y en puntos del litoral mediterráneo las máximas tenderán a subir, acercándose a los 30°C en algunas zonas costeras.

Por su parte, en Canarias están en su microclima particular y se mantiene el tiempo estable, con intervalos nubosos al norte y cielos despejados al sur. Las temperaturas seguirán suaves: en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 22 y 26 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 22 y 27.