La AEMET activa la alerta por lluvias intensas en cuatro comunidades autónomas

La llegada de una baja atlántica al suroeste peninsular marcará el tiempo este martes en buena parte del país. Aunque existe cierta incertidumbre sobre el momento exacto de su avance, se espera un aumento progresivo de la nubosidad desde el suroeste hacia el noreste, con cielos que tenderán a estar muy nubosos o cubiertos en el oeste y suroeste, mientras que en el resto del territorio predominarán los intervalos de nubes altas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por lluvias en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde se prevén precipitaciones intensas durante la jornada.

Durante la mañana se prevén intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo sur y en Baleares. A partir del final de la mañana, las precipitaciones comenzarán en el oeste peninsular y se irán extendiendo hacia el centro y el este, aunque con menor probabilidad e intensidad. No se esperan lluvias en el nordeste, los Pirineos ni en el Cantábrico oriental. A última hora del día, el oeste de Extremadura y de Andalucía será la zona más afectada por la inestabilidad. En esas regiones, las lluvias podrán ser persistentes y localmente fuertes, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas.

De hecho, la AEMET advierte de posibles fenómenos significativos por precipitaciónes intensas y persistentes en estas áreas. En cuanto a la visibilidad, podrían formarse brumas y bancos de niebla en zonas próximas al litoral del Golfo de Cádiz y en algunos puntos del interior del Alto Ebro, especialmente en las primeras horas del día.

☔️ La llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a lluvias a partir del martes 28, que serán abundantes en el oeste peninsular. 🌡️Será una situación de vientos ábregos, humedos y templados, por lo que las temperaturas serán suaves en general. pic.twitter.com/PrwqnkVBFh — AEMET (@AEMET_Esp) October 26, 2025

Temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, más acusado en zonas altas de la meseta Norte, en el Cantábrico oriental y en el norte de Navarra. En el litoral gallego, en cambio, se espera un ligero descenso. Por su parte, las temperaturas mínimas subirán de forma ligera en la mayor parte del país, salvo en la mitad sur, el valle del Ebro y el Cantábrico oriental, donde podrían bajar ligeramente.

En Canarias, las temperaturas descenderán en las islas occidentales, con una bajada más acusada en cumbres y medianías, y permanecerán sin cambios en las orientales. En cuanto al viento, soplará del oeste con rachas intensas en las islas occidentales y podría alcanzar fuerza muy fuerte en zonas altas, mientras que en las orientales será flojo del este a primeras horas, arreciando y rolando a oeste moderado por la tarde. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores de entre 21 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 22 y 28 grados, en una jornada marcada por la estabilidad térmica y el viento variable.