La AEMET activa alertas naranja y amarilla en cinco CCAA por un frente atlántico

La llegada de un frente atlántico marcará este martes el tiempo en buena parte del norte peninsular. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en Galicia y el Cantábrico, donde se esperan precipitaciones que se intensificarán a últimas horas del día. De hecho, en el oeste gallego las lluvias podrán ser fuertes, con acumulaciones importantes, tormentas aisladas y posible granizo. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos y naranjas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra por fuertes rachas de viento y lluvias persistentes.

En el resto del país, el ambiente será más estable, aunque persistirán algunos intervalos nubosos y bancos de niebla durante la mañana en zonas interiores del este peninsular y en Castilla y León. Concretamente, en el área mediterránea, el día comenzará con nubes bajas y posibilidad de lloviznas en el Estrecho, así como chubascos débiles y ocasionales en los litorales de Cataluña y Baleares. En la mayor parte de la Península predominarán los cielos despejados o con intervalos de nubes altas, especialmente en las regiones del interior y del suroeste.

Por su parte, el viento también será protagonista ya que se prevén rachas muy fuertes en Galicia y el área cantábrica, asociadas al paso del frente. En el resto del país soplarán vientos del sur y sureste, moderados en el Cantábrico, el alto Ebro y la mitad norte de la vertiente atlántica. En los litorales del sur peninsular predominará el viento de componente este, con intervalos fuertes en el Estrecho. En Canarias, los vientos serán flojos, de componentes sur y este.

03/11 11:00 AVISOS MAÑANA | España: costeros, vientos y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/HdFaqggNhD — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas subirán en el litoral cantábrico, la meseta Norte, el sistema Ibérico y la meseta Sur, con ascensos más leves en las depresiones del nordeste. En el resto se mantendrán con pocos cambios. Por su parte, las mínimas tenderán a aumentar de forma generalizada, salvo en la fachada oriental, el valle del Ebro y el este de Alborán, donde podrían descender ligeramente. Se esperan heladas débiles en zonas altas del Pirineo.

En el archipiélago canario, el tiempo se mantendrá estable, con cielos despejados o intervalos de nubes altas y sin precipitaciones. Las temperaturas seguirán siendo significativamente elevadas, especialmente en zonas de medianías, donde podrían superarse los 30 grados. En cuanto a las capitales, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores entre los 22 y los 31 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilarán entre 21 y 31 grados. El ambiente será cálido y estable, con una sensación plenamente veraniega pese a encontrarnos en noviembre.