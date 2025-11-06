Una borrasca mediterránea desploma los termómetros y deja fuertes tormentas en la Península

El paso de varios frentes asociados a una borrasca en el Mediterráneo norte dejará este jueves una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares. Por lo general, los cielos se mantendrán nubosos o cubiertos durante buena parte del día, con algunas aperturas de claros por la tarde en el suroeste peninsular y en el sur del archipiélago balear. Según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la jornada de hoy, estarán activados avisos amarillos y naranjas por lluvia, tormentas y viento en comunidades como Aragón, Cataluña, Galicia, Baleares, País Vasco y parte de la Comunidad Valenciana.

Las precipitaciones serán generalizadas, aunque de menor entidad en el extremo suroeste. En Galicia, el Cantábrico, el cuadrante noreste y las islas Baleares se esperan lluvias más frecuentes e intensas, que podrían acumular cantidades significativas en cortos periodos de tiempo. En el noreste peninsular y en Baleares se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy intensas. Las zonas más afectadas serán los litorales e interiores de Tarragona y Barcelona, así como el sur de Lleida, donde los fenómenos tormentosos tenderán a remitir a lo largo de la tarde. Por su parte, en el Pirineo la cota de nieve se situará entre los 1.600 y 2.000 metros, con acumulaciones en cotas altas.

Además, durante la mañana se formarán bancos de niebla en zonas de montaña y valles interiores, reduciendo la visibilidad de forma notable en algunos puntos. A medida que avance la jornada, la nubosidad tenderá a desplazarse hacia el este, dejando intervalos más despejados en el oeste y suroeste peninsular.

En cuanto al viento, predominará la componente oeste moderada en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en el este de Alborán, litorales gallegos y cantábricos. Se esperan rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Pirineos, puntos de la Cordillera Cantábrica y áreas altas del este y sureste peninsular. En el tercio nordeste y Baleares, al comienzo del día soplará viento del este, rolando progresivamente al oeste conforme avance la jornada.

06/11 03:54 AVISOS HOY | España: tormentas, lluvias y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/yycRqPhIHl — AEMET (@AEMET_Esp) November 6, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un descenso acusado y prácticamente generalizado en todo el país. Las máximas caerán notablemente en amplias áreas de la Península, llegando a ser localmente extraordinarias en el interior del sureste. Solo los litorales del este y sureste peninsular mantendrán valores similares a los del día anterior. Las mínimas también bajarán, con heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste.

Por su parte, en el archipiélago canario, los cielos se presentarán nubosos o con intervalos nubosos, especialmente por la tarde, cuando podrían registrarse precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantendrán suaves, sin grandes variaciones respecto a días anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife los valores oscilarán entre los 20 y los 25 grados, con un ambiente templado y vientos alisios moderados predominando durante toda la jornada.