Las lluvias regresan con fuerza a Galicia y Baleares en un fin de semana marcado por la inestabilidad

La llegada de un nuevo frente marcará el inicio de un fin de semana con lluvias generalizadas, descenso térmico y rachas de viento que afectarán especialmente al norte peninsular. El paso de sucesivos sistemas frontales dejará una situación cambiante, con mejoría progresiva a medida que avancen los días.

Por ejemplo, durante la jornada del viernes se espera la entrada de un nuevo frente atlántico que dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país. Las precipitaciones serán generalizadas, aunque menos frecuentes e intensas en el extremo sureste peninsular. En Galicia se prevén chubascos acompañados ocasionalmente de tormentas y posible granizo, que serán localmente fuertes en el oeste de la comunidad y podrán acumular cantidades significativas de agua.

Las lluvias también podrían ser persistentes en áreas del Cantábrico oriental y en zonas de montaña del norte peninsular. A lo largo de la tarde podrían desarrollarse tormentas ocasionales en el interior, mientras que en el nordeste, especialmente en Cataluña, persistirá cierta inestabilidad con precipitaciones dispersas. En Canarias, los intervalos nubosos dejarán posibles lluvias en el norte de las islas.

Se formarán bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas montañosas de la mitad norte y brumas frontales. Además, las temperaturas máximas descenderán en el norte de la meseta Sur y noreste peninsular, mientras que subirán ligeramente en el interior sureste y zonas montañosas del noroeste. Las mínimas bajarán en general, más acusadamente en el tercio oriental y en Baleares. En los Pirineos no se descartan heladas débiles.

Por su parte, el viento soplará del suroeste y oeste en la Península y Baleares, con intervalos de moderado y rachas muy fuertes en el norte de Galicia durante la madrugada. También se esperan vientos intensos en el litoral cantábrico al final del día. En Canarias predominará el alisio moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Sábado: lluvias en el este peninsular y Baleares. Domingo: predominio de sol, bancos de niebla en el interior peninsular; sólo se espera lluvia en Galicia. 🌡️Las temperaturas serán las propias de esta época; el domingo se esperan heladas en el interior norte peninsular. pic.twitter.com/6bllwk5BX0 — AEMET (@AEMET_Esp) November 6, 2025

Cambios con la llegada del sábado y el domingo

El sábado, el frente del día anterior se desplazará hacia el este peninsular y Baleares, dejando tras de sí una situación de inestabilidad en estas zonas, mientras que por el oeste irán entrando las altas presiones. En general, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos, con nubes bajas en gran parte del interior, aunque durante la tarde se abrirán claros en amplias zonas del centro y sur. Las precipitaciones serán más persistentes en el Cantábrico oriental, el norte de Castellón y especialmente en Baleares, donde se prevén chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y posibles acumulaciones significativas. En el Pirineo nevará por encima de 1.600-2.000 metros.

Las temperaturas máximas descenderán en el norte, el tercio oriental, el Sistema Central y Baleares, y subirán ligeramente en el resto. Se esperan heladas débiles en Pirineos y aisladas en zonas altas del interior. El viento soplará del oeste y suroeste rolando a norte, con cierzo y tramontana moderados e intervalos fuertes en el Ampurdán y el norte de Baleares.

La llegada del domingo supondrá un día de transición. Las altas presiones dominarán la Península, aunque persistirá cierta inestabilidad en Baleares durante la madrugada, con intervalos nubosos y chubascos ocasionales que tenderán a remitir a lo largo del día. En el norte peninsular se mantendrá la nubosidad baja, con lloviznas débiles en el Cantábrico oriental y en los Pirineos, donde la cota de nieve se situará entre 1.600 y 2.000 metros. En el resto del país, el ambiente será más estable, con cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubes altas por la tarde debido a la llegada de un nuevo frente por el oeste, que afectará a Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León con precipitaciones ocasionalmente tormentosas.

El último día de la semana, las temperaturas máximas bajarán ligeramente en el noroeste, mientras que subirán en el resto, sobre todo en la vertiente mediterránea. Las mínimas descenderán de forma generalizada, con heladas débiles en los Pirineos y puntuales en la meseta Norte. El viento será flojo en la Península, con predominio de la componente este en el sur y de la componente sur en Galicia y Cantábrico. En Baleares persistirá la tramontana con intervalos fuertes, y en Canarias continuará el alisio moderado.