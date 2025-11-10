Alerta en Galicia por lluvias intensas mientras las temperaturas suben en casi toda la Península

El paso de un frente atlántico marcará la jornada con un aumento de la nubosidad en buena parte del norte peninsular y un ascenso notable de las temperaturas mínimas en zonas del sureste de Galicia y el oeste de Asturias. El frente dejará cielos cubiertos en el cuadrante noroeste, mientras que en el resto de la Península y Baleares se esperan intervalos de nubes medias y altas, con apertura de claros, sobre todo en el este y el sur. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en Galicia durante la jornada del lunes 10 de noviembre, ante la presencia de precipitaciones persistentes asociadas al paso del frente.

Las precipitaciones afectarán principalmente a Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, donde podrían ser más intensas en el oeste gallego. Con menor probabilidad, las lluvias alcanzarán otros puntos del Cantábrico, La Rioja, el norte de Extremadura y el sistema Central. En las primeras horas del día se formarán bancos de niebla en depresiones del noreste, en Melilla y en el Estrecho, además de brumas matinales en el oeste de Galicia y en zonas montañosas del noroeste peninsular.

En cuanto al viento, predominarán los de componente oeste y sur en la Península y Baleares. Por su parte, en el golfo de Cádiz soplará de componente norte al comienzo del día, mientras que en los litorales mediterráneos y del País Vasco se esperan intervalos de intensidad moderada. También se prevén rachas algo más fuertes en el norte de Galicia y el oeste de Asturias, especialmente en las costas, con vientos flojos en el resto del territorio y moderados en áreas de montaña del norte peninsular.

➡️ La semana comenzará con lluvias en Galicia y zonas próximas. Temperaturas en ascenso. ➡️ Una profunda borrasca atlántica podrá provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes en el oeste peninsular y Canarias entre el miércoles y viernes. pic.twitter.com/mFDdVGsjzk — AEMET (@AEMET_Esp) November 9, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas registrarán pocos cambios en general, con ligeros aumentos en el Cantábrico y el tercio este de la Península. Las mínimas, sin embargo, subirán de forma generalizada, especialmente en Galicia y Asturias, donde el ascenso podrá ser localmente notable. Por su parte, en el este peninsular, Baleares y el bajo Guadalquivir se mantendrán sin grandes variaciones, mientras que en el valle del Ebro y los litorales catalanes podrían descender ligeramente. En el Pirineo se prevén heladas localmente moderadas, que podrían extenderse de forma dispersa a otras zonas montañosas del centro y este.

En el archipiélago canario continuará la influencia de los vientos alisios, con intervalos de nubosidad baja en el norte de las islas de mayor relieve y posibilidad de precipitaciones débiles. El sur y las zonas de menor altitud permanecerán poco nubosas o despejadas. Las temperaturas en Canarias se mantendrán estables, con valores suaves y sin grandes variaciones respecto a días anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife se esperan entre 20 y 24 grados, dentro de un contexto de temperaturas suaves que contrastan con los descensos registrados en zonas del interior peninsular.