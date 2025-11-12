La borrasca Claudia pone en alerta a media España por lluvias, tormentas y viento huracanado

La borrasca Claudia mantendrá este miércoles un frente estacionario sobre el oeste peninsular, provocando un nuevo episodio de inestabilidad con lluvias persistentes, tormentas y vientos muy intensos en amplias zonas del país. Las precipitaciones serán especialmente fuertes en Galicia y en las islas occidentales de Canarias, donde podrían alcanzar intensidad muy fuerte en determinados puntos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos de nivel naranja en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra por lluvias y rachas muy fuertes de viento.

Por su parte, en el cuadrante noroeste peninsular, el Cantábrico y las principales cordilleras del norte, se esperan rachas de viento de componente sur que podrían superar los 100 kilómetros por hora, alcanzando incluso fuerza huracanada en cumbres de la Cordillera Cantábrica. La situación obligará a extremar precauciones en zonas de montaña y litorales expuestos.

Además, el frente dejará cielos cubiertos y lluvias abundantes en el tercio occidental peninsular, mientras que en el resto del país predominará la nubosidad alta, más compacta en el centro y Baleares. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el oeste y sur de Galicia, acompañadas de tormentas ocasionales. Tampoco se descartan acumulaciones destacables en el sistema Central y en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. Durante la madrugada y primeras horas del día se formarán bancos de niebla dispersos en el valle del Ebro, Mallorca y el extremo oriental peninsular, con brumas frontales en el noroeste y también en zonas de Canarias.

El viento soplará del este en Baleares y en la vertiente mediterránea, moderado en el Ebro y litorales. En el resto del territorio predominará la componente sur, también moderada pero con intervalos fuertes en zonas expuestas. En Galicia y el Cantábrico se prevén rachas muy intensas, que podrían alcanzar carácter huracanado en las cumbres del norte.

⚠️NOTA INFORMATIVA | Temporal de lluvia y viento en Canarias. ➡️ La borrasca Claudia dejará lluvias abundantes y rachas intensas de viento. ➡️Posibles crecidas de barrancos, caídas de ramas y objetos en alto y temporal marítimo. ¡Precaución!https://t.co/0qneNvR4U8 pic.twitter.com/objvEFlHXf — AEMET (@AEMET_Esp) November 11, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas mostrarán un comportamiento desigual. Por ejemplo, las máximas descenderán en Galicia y áreas cercanas, mientras que en el resto del país predominarán los ascensos, en algunos casos notables en el centro peninsular y el alto Guadalquivir. Por su parte, las mínimas bajarán en el norte de Castilla y León y apenas variarán en el tercio noroeste, con ascensos más marcados en la meseta Sur, Andalucía y el Ampurdán. En los Pirineos se esperan heladas débiles.

En el archipiélago canario, la borrasca dejará cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, especialmente intensas y con tormenta en las islas occidentales, donde podrán ser localmente muy fuertes y persistentes. Las temperaturas se mantendrán suaves en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 18 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 21 y 25. Los vientos del suroeste soplarán con intensidad, con rachas muy fuertes en zonas altas y litorales expuestos.