La AEMET activa avisos por nevadas en Aragón, Asturias, Castilla y León y Cataluña

La llegada de un frente atlántico marcará la jornada de este miércoles con un notable aumento de la inestabilidad atmosférica en el tercio norte peninsular. Desde primeras horas se prevén cielos cubiertos de forma generalizada, salvo en el nordeste, donde predominarán los intervalos nubosos.

Las precipitaciones se concentrarán especialmente en el norte de Galicia, la Ibérica norte, el alto Ebro, el Pirineo y, de manera más destacada, en el área cantábrica, donde podrían resultar persistentes. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene alertas activas por nevadas en Aragón, Asturias, Castilla y León y Cataluña. Además, la cota de nieve descenderá de los 1500 metros hasta situarse entre los 800 y 1000 metros, lo que dará lugar a nevadas en zonas de montaña del tercio norte.

19/11 00:06 AVISOS MAÑANA | España: nevadas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/psSLyPCR4c — AEMET (@AEMET_Esp) November 18, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, mientras que descenderán en la mayor parte del tercio norte, la meseta, la Ibérica Sur y el extremo oeste peninsular. En el resto del país se esperan pocos cambios. Por su parte, las mínimas bajarán en la Península y Baleares, manteniéndose sin variaciones en Canarias. Se prevén heladas débiles en interiores de la mitad norte, el nordeste de la Meseta Sur y sierras del sureste, que serán moderadas en Pirineos y la Ibérica.

En cuanto a las temperaturas previstas, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores entre 19 y 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de 18 a 23 grados.