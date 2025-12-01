El mes de diciembre llegará con un ambiente más estable en buena parte del país, pero con dos focos de inestabilidad claros: Galicia, donde las lluvias serán persistentes y localmente fuertes al final del día, y Baleares, que afrontará chubascos intensos de madrugada.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma también un descenso general de las temperaturas mínimas que dejará un amanecer muy frío en amplias zonas del interior peninsular.

La jornada empezará tranquila, pero la llegada de un nuevo frente frío cubrirá rápidamente los cielos del noroeste. En Galicia, las precipitaciones comenzarán por el oeste para extenderse a toda la Comunidad, con especial incidencia en las Rías Baixas y zonas expuestas del litoral.

Se prevén acumulados persistentes, episodios localmente fuertes y tormentas ocasionales hacia la tarde y noche. El viento soplará moderado a fuerte en el noroeste, con rachas muy fuertes en el litoral norte coruñés y en el occidental asturiano. La AEMET ha emitido el aviso amarillo por lluvias y oleaje en Galicia.

01/12 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

01/12 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Los restos de un frente anterior dejarán chubascos entre el cabo de la Nao y el Estrecho, así como en Melilla y especialmente en Baleares, donde serán localmente fuertes durante la madrugada y se mantiene un aviso amarillo por lluvia. El episodio tenderá a remitir conforme avance la mañana.

En Canarias intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve sin descartar durante la madrugada en las islas orientales. Habrá viento alisio moderado.

Mínimas en descenso, máximas con contrastes

El amanecer será frío en casi toda España con mínimas en descenso generalizado y heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas de la Meseta Norte, moderadas en Pirineos y la Ibérica. Tanto Aragón como Cataluña se encuentran en aviso amarillo por temperaturas mínimas. El termómetro tendrá su registro más bajo en Ávila y Soria con -4 grados.

🗓 El invierno meteorológico transcurre entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. 🌡Hay un 60 a 70 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10 % de que sea más frío. [1/2] pic.twitter.com/aGmCqDUETf — AEMET (@AEMET_Esp) November 30, 2025

Las máximas subirán en el Cantábrico, Pirineos, Ibérica, Sistema Central y sur peninsular, mientras que bajarán en Castilla y León, nordeste peninsular, Levante y los valles del Tajo y Ebro. La máxima será de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife

Por otro lado, en el interior predominarán los vientos de sur y oeste, mientras que en el Golfo de Cádiz, Baleares y el norte mediterráneo soplará de norte rolando después a suroeste. En Galicia y el Cantábrico habrá intervalos de viento fuerte con probables rachas muy fuertes en zonas costeras y también en el interior del noroeste.