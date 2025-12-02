Lluvias, viento y nieve: el tiempo se complica con avisos en la mitad norte y Andalucía

El avance de un frente atlántico que llegó con el cambio de mes dejará durante las próximas horas un predominio de cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas de la Península, con precipitaciones que, en general, serán de carácter débil y se extenderán de oeste a este. Aunque afectarán a buena parte del territorio, se prevé que sean poco probables y de carácter ocasional en el tercio oriental peninsular y en Baleares, donde se mantendrán los intervalos nubosos.

Tras el paso de este primer sistema frontal, se abrirán claros en algunos puntos, pero la llegada de un nuevo frente volverá a incrementar la nubosidad y las precipitaciones en la mitad oeste y en los litorales cantábricos. Por ello, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), permanecen activados avisos en Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco.

Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, donde las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y persistentes. Además, las montañas de la mitad norte registrarán nevadas a partir de los 1000/1200 metros, mientras que en las sierras del sureste la cota se situará en torno a los 1500/1700 metros. Estas nevadas podrían dejar acumulaciones significativas en zonas del sistema Central y de la Ibérica norte, afectando también a áreas aledañas. En paralelo, se esperan nieblas matinales en la meseta Norte y en áreas del este de la meseta Sur, con bancos que podrían persistir en entornos de montaña y puntos de Galicia.

Recordar también que se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y del sureste, así como en áreas de la meseta Norte, siendo moderadas en el Pirineo. Por su parte, el viento soplará del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intensidad moderada en la meseta Norte, el cuadrante sureste y los litorales, donde no se descartan rachas muy fuertes en el Cantábrico, Galicia y Alborán. En Canarias predominará el alisio con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas ascenderán en la Comunidad Valenciana, Melilla, el alto Ebro, el norte de la meseta Norte y Baleares, mientras que en el resto del país tenderán a descender. Por su parte, las mínimas apenas cambiarán en los archipiélagos, Andalucía y el tercio oriental peninsular, y subirán ligeramente en otras zonas.

En el archipiélago canario, las temperaturas se mantendrán dentro de la tónica general del país, con escasas variaciones respecto a jornadas anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores que oscilarán entre los 19 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas se situarán entre los 18 y los 22 grados, en un entorno marcado por los vientos alisios y condiciones suaves propias de estas fechas.