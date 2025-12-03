Alerta de la AEMET en diez comunidades autónomas por nieve, viento y fuerte oleaje

Probables acumulados significativos de nieve en el Sistema Central y rachas muy fuertes de viento en zonas de Alborán, bajo Ebro, Ampurdán y litorales del Cantábrico y Galicia marcarán la evolución de este miércoles, con chubascos localmente fuertes en el este de Baleares. Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) incluyen niveles amarillo y naranja repartidos en comunidades como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Melilla, todas ellas con avisos activos por nieve, viento y fenómenos costeros, según cada territorio.

El paso sucesivo de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con una apertura temporal salvo en el cuadrante noroeste, el Cantábrico y el este de Baleares. Este miércoles con la llegada de un nuevo frente, la mayor parte del territorio volverá a quedar cubierta. Se prevén precipitaciones, algunas con tormenta y granizo ocasional, en Galicia, el Cantábrico, el Pirineo occidental, Melilla y el este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Al inicio de la jornada, las lluvias también alcanzarán amplias zonas del centro y de la mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña.

Por su parte, la nieve aparecerá en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular desde una cota situada entre los 1000 y 1200 metros, con posibilidad también en cumbres de Mallorca. Los acumulados serán significativos en el Sistema Central, sin descartarse en las Béticas orientales. En Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, poco probables y ocasionales en el resto. La jornada dejará nieblas matinales en áreas de la meseta Norte y en depresiones del nordeste, además de bancos de niebla tanto por la mañana como por la tarde en zonas de montaña.

El viento tendrá componente oeste en la Península y Baleares, con tramontana en Ampurdán y en el norte del archipiélago balear. Será moderado en Baleares, tercio este peninsular y litorales, y de flojo a moderado en el resto. Además, habrá intervalos fuertes con rachas muy fuertes en Ampurdán, bajo Ebro, Alborán y litorales del Cantábrico y Galicia, además de posibles rachas intensas en sierras del sureste y en Menorca. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes.

🌊🟠Atención al temporal marítimo el martes y miércoles en toda la costa del norte de la Península: las olas podrán superar los 6 metros. Activados avisos naranjas (peligro importante) ➡️Aléjate de playas y acantilados. No te pongas en riesgo por sacar fotos o vídeos del oleaje. pic.twitter.com/ZGi5apuI6h — AEMET (@AEMET_Esp) December 2, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en áreas mediterráneas, el interior este peninsular y Pirineos, mientras que aumentarán en la mitad norte de Aragón, Navarra, Ibérica sur y el oeste de Galicia. En el resto, apenas habrá cambios. En cuanto a las mínimas, estas no variarán de forma destacada en Canarias y tenderán a descender en la mayor parte del país. Se esperan heladas débiles en zonas del interior norte y en sierras del sureste, moderadas en montañas del norte.

Por su parte, en Canarias, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. De hecho, tanto en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre 19 y 22 grados, dentro de un escenario de estabilidad térmica generalizada, en una jornada dominada por nubosidad en el norte y precipitaciones ocasionales.