Frentes atlánticos barren la Península: tormentas, granizo y temporal marítimo

El paso continuado de frentes atlánticos mantendrá un día más una jornada marcada por la inestabilidad en gran parte de la Península y Baleares. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos y las precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio, aunque se prevé que sean poco probables y de carácter ocasional en amplias zonas del tercio sur y de la fachada oriental peninsular, así como en las Pitiusas. En cambio, la situación será más acusada en el noroeste y en el área cantábrica, donde las lluvias podrán ser persistentes y localmente fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas y granizo de forma puntual.

De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), diversas comunidades autónomas mantienen activados avisos de nivel amarillo y naranja a lo largo de la jornada. Entre ellos destacan avisos por viento, fenómenos costeros y nieve, con predominio del nivel amarillo, aunque en algunas regiones aparecen tramos en naranja, especialmente por viento y mala mar. También se observan horas marcadas en verde, correspondientes a intervalos sin riesgo meteorológico. Entre las comunidades con mayor presencia de avisos figuran Galicia, Cantabria, el País Vasco, Baleares, Aragón, Navarra y diversas zonas del sureste peninsular.

Este jueves, por tanto, la nieve volverá a aparecer en los principales sistemas montañosos de la mitad norte y del sureste peninsular. La cota se situará en torno a los 1300/1500 metros, aunque en el sureste subirá por encima de los 1800 metros y en el cuadrante nordeste podría descender puntualmente hasta los 1000/1300 metros. En general, se esperan acumulaciones significativas en montañas del norte peninsular y en el este de la meseta Sur. Además, se formarán brumas y bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico y zonas de montaña.

Como está sucediendo en los últimos días, el viento será otro de los protagonistas del día. En la Península y Baleares predominará el flujo moderado de componente oeste, flojo en el tercio nordeste pero fuerte o con rachas muy fuertes en el sur de Baleares, el Cantábrico, Alborán y amplias áreas del sureste y de la fachada oriental peninsular. De hecho, en los litorales de Cantabria y Bizkaia podrán alcanzarse rachas de hasta 90 km/h durante la tarde. En el archipiélago canario soplará el alisio moderado, con intervalos de fuerte.

— AEMET (@AEMET_Esp) December 2, 2025

Canarias y las temperaturas

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas descenderán en el norte de Aragón y Cataluña, se mantendrán con pocos cambios en el resto del tercio norte peninsular y en Canarias, y aumentarán en el resto del país, especialmente en el sur. Por su parte, las mínimas subirán en Baleares, la mitad noroeste y la fachada oriental peninsular, mientras que en el resto apenas variarán. Se registrarán heladas débiles en montañas del norte y sureste, más intensas en el Pirineo.

En Canarias se mantendrán dentro de la tónica general de estabilidad térmica que se prevé en buena parte del país. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores que oscilarán entre 19 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas se moverán entre los 18 y 23 grados. El viento alisio soplará moderado, con algunos intervalos de intensidad fuerte.