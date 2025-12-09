Avisos en Asturias, País Vasco, Navarra y Baleares por el temporal que azota el noroeste

La jornada de este martes arranca marcada por un episodio de inestabilidad concentrado en el noroeste peninsular, donde las precipitaciones volverán a ganar protagonismo. Según la previsión, las lluvias serán persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia, un área que además registrará rachas muy intensas de viento de componente sur, con valores que pueden superar los 100 km/h en algunos puntos de Galicia y la franja cantábrica. El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activas alertas en Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco.

A pesar de este frente activo en el tercio noroeste, gran parte del país comenzará la jornada bajo una situación de estabilidad atmosférica. En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubosidad baja y brumas matinales en ambas mesetas, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, la cordillera Cantábrica y Baleares. En Mallorca, las nieblas tendrán mayor entidad, pudiendo limitar la visibilidad de forma notable. Este ambiente tranquilo contrastará con la evolución que se espera a lo largo del día, cuando el frente avance de oeste a este y termine por cubrir amplias zonas del interior peninsular.

Las precipitaciones se extenderán con el paso de las horas hacia el cuadrante noroeste, Extremadura y el extremo occidental de Andalucía, sin descartar que alcancen áreas limítrofes situadas más al este. Serán más intensas en la cordillera Cantábrica, el extremo occidental del sistema Central y, especialmente, en Galicia, donde se prevé que las lluvias mantengan un carácter persistente. En el resto del país, el ambiente permanecerá estable hasta que la nubosidad derivada del frente avance y gane terreno, dejando un cielo cada vez más cubierto en buena parte de la mitad occidental.

Por su parte, el viento será otro de los elementos destacados del día. Predominará la componente sur y suroeste en la Península y Baleares, con intensidad moderada en zonas del cuadrante noroeste, las montañas del centro peninsular, el Ampurdán y el golfo de Cádiz. En Galicia y el área cantábrica podrá alcanzar fuerza fuerte con rachas muy fuertes, superando de forma puntual los 100 km/h. En el resto del país soplará flojo, con predominio de las componentes sur y este.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mayor parte de la Península, aunque se mantendrán sin grandes cambios en los tercios nordeste y noroeste. De hecho, Galicia y el noroeste de Castilla y León registrarán algunos descensos en los valores diurnos, en contraste con la tendencia general. En cuanto a las mínimas, bajarán en Galicia, el bajo Ebro y las zonas situadas al norte de ambas mesetas, mientras que predominarán los ascensos en el resto. Las heladas quedarán restringidas al Pirineo, sin descartarlas en otras montañas del nordeste.

Por su parte, en Canarias, la jornada transcurrirá bajo cielos poco nubosos o despejados, acompañados de una ligera calima. Además, las temperaturas en el archipiélago se mantendrán dentro de la tónica habitual para estas fechas. En Las Palmas de Gran Canaria se moverán entre los 18 y los 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 17 y los 24. El cambio térmico será escaso, sin variaciones significativas respecto a jornadas anteriores.